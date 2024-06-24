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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Bundan daha önce ise Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6'nın geçen yılki sürümlerden daha pahalı olacağını öğrenmiştik. Ancak bu bilgi ABD pazarı ile sınırlıydı. Şimdi ise Galaxy Z Flip 6'nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Kaçıranlar için sık sık söylentilere konu olan Galaxy Z Flip 6'nın selefinden 100 dolar daha pahalı 1.099 dolar fiyatla satışa çıkacağı öne sürülmüştü. Saminsider'dan gelen son bilgiler ise, bu makasın daha da açılacağını gösteriyor. Buna göre Galaxy Z Flip 6'nın 256GB'lık sürümü 1.340 euro, 512GB'lık sürümü ise 1.467 euro fiyata sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy Z Flip 5 geçen yıl 1.200 euro ve 1.320 euro fiyatla tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 maket görüntüleri paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Z Flip6'nın Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. 1.340 euroluk fiyat etiketi doğruysa cihazın vergisiz fiyatı, 24 Haziran'daki kurla 47 bin 46 TL oluyor. %1'lik Kültür Bakanlığı Payı, %12'lik TRT Bandrolü, %50 ÖTV ve %20 KDV de dahil edildiğinde cihazın toplam satış fiyatı 95 bin 783 TL 50 kuruş oluyor.

Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler

Galaxy Z Flip 6, selefinin tasarımına sadık kalırken daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu da daha keskin köşeler ve kare bir görünüm anlamına geliyor. Üstelik Samsung'un, IPX8 suya dayanıklılık derecesini korurken daha ince bir menteşe mekanizması da tanıtacağı gündemde.

Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklenecek bu ekranın FHD+ çözünürlük ve 1-120Hz değişken yenileme hızı sunması muhtemel. Kapak bölümünde ise bir önceki modelde olduğu gibi 3.4 inç AMOLED panel bulunacak. Ancak bu kez 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise 8GB/12GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız.

Galaxy Z Flip 6'nın iyileştirme göreceği alanlardan biri de pil ömrü. Sızıntılar, Z Flip 5'te bulunan 3,700mAh'a kıyasla 4,000mAh bir pil kapasitesine işaret ediyor. Kamera bölümüne gelirsek, Z Flip 5'te bulunan 12MP sensörden yeni 50MP birincil sensöre geçiş yapılacağı doğrulandı. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesinde önemli bir iyileşme sağlayabilir. İkincil ultra geniş kamera ve selfie kamerasının aynı kalması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Avrupa fiyatı ortaya çıktı!