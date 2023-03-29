Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, üstün özellikleriyle ortaya çıktı

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 netleşiyor
Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S23 serisinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yongasını kullanmıştı. Bu yonga normal Snapdragon 8 Gen 2’ye göre önemli derecede daha hızlıydı. Görünüşe göre bu yonga Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’te de kullanılacak gibi görünüyor.
Bu arada Geekbench’e göre Galaxy Z Flip 5’te 8 GB RAM bulunurken Galaxy Z Fold 5’te ise 12 GB RAM olduğu görülüyor. Ek olarak her iki telefonda da Android 13 işletim sisteminin çalıştığını söyleyelim. Samsung henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı ancak Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 muhtemelen Ağustos 2023’te tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: