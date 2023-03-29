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    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, üstün özellikleriyle ortaya çıktı

    Samsung, ilerleyen aylarda yeni katlanabilir telefonlarını satacak. Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in ortaya çıkan özellikleri ise en üst seviyeye işaret ediyor.
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    Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında lider olmaya devam ederken bu alana yeni modeller getirerek yerini pekiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleri kısa bir süre önce Geekbench’te ortaya çıktı ve dikkat çeken özelliklerle birlikte görüldü.

    Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 netleşiyor

    Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S23 serisinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yongasını kullanmıştı. Bu yonga normal Snapdragon 8 Gen 2’ye göre önemli derecede daha hızlıydı. Görünüşe göre bu yonga Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’te de kullanılacak gibi görünüyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hemen üstteki görselden (Sol, Z Fold 5 – Sağ, Z Flip 5) görüleceği üzere puanlar hayli iddialı. Öyle ki Galaxy S23 serisi aynı testlerde tek çekirdek ve çok çekirdek testlerde sırasıyla 1500 ve 4900 puan civarında geziniyor. Bu bağlamda aradaki performans farkının neyden kaynaklandığı net değil ancak muhtemelen Geekbench 6 ile Geekbench 5 arasındaki ölçüm farkından kaynaklanıyor.

    Bu arada Geekbench’e göre Galaxy Z Flip 5’te 8 GB RAM bulunurken Galaxy Z Fold 5’te ise 12 GB RAM olduğu görülüyor. Ek olarak her iki telefonda da Android 13 işletim sisteminin çalıştığını söyleyelim. Samsung henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı ancak Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 muhtemelen Ağustos 2023’te tanıtılacak.

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