Galaxy Z Fold 6'nın ekran çerçevesi, görseli ile birlikte sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasından Galaxy Z Fold 6'nın ekran çerçeve oranı ise görseli ile birlikte yakın bir zamanda ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi telefonların fiyatı artacak 5 gün önce eklendi

Önümüzdeki Unpacked etkinliğinde yalnızca bir Galaxy Z Fold 6 modeli tanıtılabilir

X'te yapılan yeni bir paylaşım sayesinde önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 6'nın ekran çerçevesi ortaya çıktı. Paylaşımdaki görselde cihazın harici ekranının bir kısmı görünmekte. Önceki söylentiler, Samsung'un telefon açıldığında daha iyi kullanılabilirlik sunmak için dış ekranın ekran oranını artırdığı bildirilmişti. Ancak bu daha geniş ekran, Pixel Fold veya OnePlus Open'ın boyutlarına çıkamayabilir.

Ayrıca tipster IceUniverse, bir X kullanıcısına yanıt olarak bu yıl Z Fold 6'nın muhtemelen yalnızca bir modelinin olacağını açıkladı. Yani Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın gelmesi daha fazla zaman alabilir. Son olarak uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold FE varyantına dair söylentiler de mevcut ve yeni bir söylenti, daha ince bir Galaxy Z Fold'un da çalışmalarda olduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold 6'nın ekran çerçevesi ortaya çıktı