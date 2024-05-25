Galaxy Z Fold 6'nın ekran çerçevesi, görseli ile birlikte sızdırıldı

Önümüzdeki Unpacked etkinliğinde yalnızca bir Galaxy Z Fold 6 modeli tanıtılabilir
X'te yapılan yeni bir paylaşım sayesinde önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 6'nın ekran çerçevesi ortaya çıktı. Paylaşımdaki görselde cihazın harici ekranının bir kısmı görünmekte. Önceki söylentiler, Samsung'un telefon açıldığında daha iyi kullanılabilirlik sunmak için dış ekranın ekran oranını artırdığı bildirilmişti. Ancak bu daha geniş ekran, Pixel Fold veya OnePlus Open'ın boyutlarına çıkamayabilir.
Ayrıca tipster IceUniverse, bir X kullanıcısına yanıt olarak bu yıl Z Fold 6'nın muhtemelen yalnızca bir modelinin olacağını açıkladı. Yani Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın gelmesi daha fazla zaman alabilir. Son olarak uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold FE varyantına dair söylentiler de mevcut ve yeni bir söylenti, daha ince bir Galaxy Z Fold'un da çalışmalarda olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.