Samsung Galaxy Z Fold 6, Wi-Fi 7'yi desteklemeyebilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'yı 10 Temmuz'da Paris'te düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyuracak. Lansmana sayılı günler kala ise FCC'de listelenen Galaxy Z Fold 6'nın önemli bir özellikten mahrum kalabileceği ortaya çıktı.

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Galaxy Z Fold 6'nın FCC sertifikasında, Wi-Fi 7 desteğine yer verilmedi

Galaxy Z Fold 6'nın Galaxy Z Fold 5'e göre önemli bir yükseltme olmayacağı bir süredir bilinse de Snapdragon çipinde yerleşik olarak güç sağlayacak Wi-Fi 7 gibi özelliklerden yoksun olması beklenilmiyordu. Zira Galaxy Z Fold 6'nın FCC sertifikasında Wi-Fi 7 desteğinden bahsedilmiyor. Samsung'un Galaxy Z Fold 6'daki yükseltmelerini sınırlı tutmasının sebebi, yeni bir Ultra modelini hazırlamasıyla ilgili olabilir.

Tam Boyutta Gör FCC listesi, cihazın diğer bağlantı özelliklerine de değinmekte. Listeye göre cihaz; 5G (sub6 ve mmWave), Ultra geniş bant (UWB), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, NFC ve Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacak.

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