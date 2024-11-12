Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı: Üçüncü kez tükendi

- Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı
- Galaxy Z Fold Special Edition neler sunuyor?
- Yorumlar
Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı
Koreli yayın kuruluşu Newsis'in bildirdiğine göre Samsung’un Galaxy Z Fold Special Edition modelinin üçüncü partisi, satışa sunulmasının ardından yalnızca 6 dakikalık bir sürede tükendi. İkinci partinin satışa çıkmasının ardından on dakika, ikinci partinin ise 5 dakikada satılmasıyla birlikte, Galaxy Z serisinde de yeni bir rekora imza atıldı.
Şu an için detaylı satış rakamları paylaşılmadı. Üstelik Special Edition sürümünün yalnızca Güney Kore'de mevcut olduğunu hatırlatalım. Yakın tarihte ise Çin pazarına özel bazı değişikliklerle Special Edition'ın yeniden markalanmış sürümü Samsung W25 tanıtıldı. W25 (ve Galaxy Z Flip6'ya dayanan W25 Flip) geçen hafta Çin'de ön siparişe açıldı ve 15 Kasım'da (bu Cuma) açık satışa sunulacak.
Galaxy Z Fold Special Edition neler sunuyor?
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, Z Fold6'dan daha ince (10,6 mm katlanmış, 12,1 mm) ve daha büyük ekranlara sahip (8,0 inç iç, 6,5 inç kapak, 7,6 inç iç, 6,3 inç kapak). Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alan telefona arka yüzeyinde 200 MP ana kamera, Wi-Fi 7 bağlantısı ve S Pen desteği eşlik ediyor.
Şimdilik Samsung'un Z Fold Special Edition'ı diğer pazarlarda sunacağına dair bir işaret yok ve zaman geçtikçe Z Fold 7'nin piyasaya sürülmesi de yaklaşıyor. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir