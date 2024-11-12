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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı: Üçüncü kez tükendi

    Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, üçüncü kez satışa sunulmasının ardından yalnızca 6 dakika içinde tükendi. Daha önce ise, 10 dakika ve 5 dakika içerisinde stoklar tükenmişti.
    Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı: Anında tükendi Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen Galaxy Z Fold SE modelini Ekim ayında ön satışa açtı. Güney Kore içindeki satış rakamlarına göre yeni model Galaxy Z serisinin elde ettiği başarıyı katladı. Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, üçüncü kez satışa sunulmasının ardından yalnızca 6 dakika içinde tükendi. 

    Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı

    Koreli yayın kuruluşu Newsis'in bildirdiğine göre Samsung’un Galaxy Z Fold Special Edition modelinin üçüncü partisi, satışa sunulmasının ardından yalnızca 6 dakikalık bir sürede tükendi. İkinci partinin satışa çıkmasının ardından on dakika, ikinci partinin ise 5 dakikada satılmasıyla birlikte, Galaxy Z serisinde de yeni bir rekora imza atıldı. 

    Şu an için detaylı satış rakamları paylaşılmadı. Üstelik Special Edition sürümünün yalnızca Güney Kore'de mevcut olduğunu hatırlatalım. Yakın tarihte ise Çin pazarına özel bazı değişikliklerle Special Edition'ın yeniden markalanmış sürümü Samsung W25 tanıtıldı. W25 (ve Galaxy Z Flip6'ya dayanan W25 Flip) geçen hafta Çin'de ön siparişe açıldı ve 15 Kasım'da (bu Cuma) açık satışa sunulacak. 

    Galaxy Z Fold Special Edition neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, Z Fold6'dan daha ince (10,6 mm katlanmış, 12,1 mm) ve daha büyük ekranlara sahip (8,0 inç iç, 6,5 inç kapak, 7,6 inç iç, 6,3 inç kapak). Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alan telefona arka yüzeyinde 200 MP ana kamera, Wi-Fi 7 bağlantısı ve S Pen desteği eşlik ediyor. 

    Şimdilik Samsung'un Z Fold Special Edition'ı diğer pazarlarda sunacağına dair bir işaret yok ve zaman geçtikçe Z Fold 7'nin piyasaya sürülmesi de yaklaşıyor. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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