Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı: Üçüncü kez tükendi

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Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy Z Fold SE modelini Ekim ayında ön satışa açtı. Güney Kore içindeki satış rakamlarına göre yeni model Galaxy Z serisinin elde ettiği başarıyı katladı. Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, üçüncü kez satışa sunulmasının ardından yalnızca 6 dakika içinde tükendi.

Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı

Koreli yayın kuruluşu Newsis'in bildirdiğine göre Samsung’un Galaxy Z Fold Special Edition modelinin üçüncü partisi, satışa sunulmasının ardından yalnızca 6 dakikalık bir sürede tükendi. İkinci partinin satışa çıkmasının ardından on dakika, ikinci partinin ise 5 dakikada satılmasıyla birlikte, Galaxy Z serisinde de yeni bir rekora imza atıldı.

Şu an için detaylı satış rakamları paylaşılmadı. Üstelik Special Edition sürümünün yalnızca Güney Kore'de mevcut olduğunu hatırlatalım. Yakın tarihte ise Çin pazarına özel bazı değişikliklerle Special Edition'ın yeniden markalanmış sürümü Samsung W25 tanıtıldı. W25 (ve Galaxy Z Flip6'ya dayanan W25 Flip) geçen hafta Çin'de ön siparişe açıldı ve 15 Kasım'da (bu Cuma) açık satışa sunulacak.

Galaxy Z Fold Special Edition neler sunuyor?

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, Z Fold6'dan daha ince (10,6 mm katlanmış, 12,1 mm) ve daha büyük ekranlara sahip (8,0 inç iç, 6,5 inç kapak, 7,6 inç iç, 6,3 inç kapak). Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alan telefona arka yüzeyinde 200 MP ana kamera, Wi-Fi 7 bağlantısı ve S Pen desteği eşlik ediyor.

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Şimdilik Samsung'un Z Fold Special Edition'ı diğer pazarlarda sunacağına dair bir işaret yok ve zaman geçtikçe Z Fold 7'nin piyasaya sürülmesi de yaklaşıyor. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürecek.

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Galaxy Z Fold Special Edition satış rekoru kırdı: Anında tükendi