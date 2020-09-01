Samsung Galaxy Z Fold2 lansmanı canlı yayında

Samsung, dijital olarak düzenlediği lansmanda yeni katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold2'yi tanıtıyor. Galaxy Z Fold2'nin yanı sıra yeni ürünlerin de tanıtılması bekleniyor.İlginizi Çekebilir Katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold2'nin Türkiye fiyatı açıklandı
Ayrıca Bkz. "Katla sok cebine "Samsung Galaxy Z Fold 2 ön inceleme ilk izlenim""
"Galaxy Z Fold2: Unpacked Part 2" olarak adlandırılan lansmanı aşağıdaki bağlantıdan ve YouTube bağlantısından canlı olarak seyredebilirsiniz.
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