Titanic yıllar sonra sinemalara geri dönüyor

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1997 yılında izleyicilerle buluşan Titanic, aradan 25 yıl geçmesine rağmen dünyadaki en popüler filmlerden biri olmaya devam ediyor. Ünlü yönetmen James Cameron’ın en başarılı filmlerinden olan Titanic, gelecek sene beyaz perdeye geri dönecek.

Titanic'in yenilenmiş versiyonu 10 Şubat 2023’te izleyicilerle buluşacak

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrolde yer aldığı Titanic, 11 Oscar ödülü alarak en başarılı filmlerden biri olmayı başarmıştı. 2012 yılında 3D versiyonu yayınlanan Titanic, sinemalara bir kez daha geri dönüyor. CineEurope etkinliğinde Disney, Titanic’in yenilenmiş versiyonunun 10 Şubat 2023’te uluslararası olarak yayınlanacağını duyurdu. Yenilenmiş versiyonu 3D, 4K HDR ve yüksek kare hızı gibi yeniliklere sahip olacak.

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Titanic, 2,2 milyar dolar ile hasılat rekorunda üçüncü sırada. Titanic, uluslararası yeniden yayınlanması dahilinde Avengers: Endgame ve Avatar’ı geçerek rekor koltuğuna oturabilir. Titanic’in yenilenmiş verisyonunu sinemada izlemeyi düşünüyor musunuz?

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