Samsung, gelecek yıl için HBM4’e hazırlanıyor ve SAINT-D'yi tanıtıyor

Dünyanın en büyük bellek yonga üreticisi olsam Samsung, ABD’de düzenlediği SFF 2024’te son yonga paketleme teknolojisini ve hizmet yol haritalarını açıkladı. Böylelikle Samsung, HBM yongaları için 3D paketleme teknolojisini ilk kez halka açık bir etkinlikte duyurdu. Bu önemli zira, şu anda HBM çipleri çoğunlukla 2.5D teknolojisi ile paketleniyor.
HBM4 muhtemelen Nvidia'nın 2026 yılında piyasaya çıkması beklenen yeni R100 Rubin GPU modeline yerleştirilecek. Nvidia, Rubin’i yaklaşık iki hafta önce Tayvan’daki Computex esnasında duyurmuştu. Rubin, TSMC'nin daha yeni N3 düğümünü ve yeni CoWoS-L gelişmiş paketlemesini kullanarak 2025 yılının 4. çeyreğinde seri üretime girecek. Rubin R100 AI GPU'ları 2026'da piyasaya sürülecek. Dolayısıyla bu GPU’larda yer alacak HBM4 için Samsung, Micron ve SK Hynix büyük bir yarış içerisinde.
Samsung, HBM4 için büyük oynuyor
Samsung'un en yeni paketleme teknolojisi, hızla büyüyen yapay zeka çip pazarında oyunun kurallarını değiştirecek bir teknoloji olarak görülen veri öğrenme ve çıkarım işlemeyi daha da hızlandırmak için bir GPU'nun üzerine dikey olarak istiflenmiş HBM çiplerini içeriyor. Şu anda HBM çipleri, 2.5D paketleme teknolojisi altında bir silikon interpozer üzerinde GPU ile yatay olarak bağlanıyor.
Samsung’a göre 3D paketleme güç tüketimini ve işlem gecikmelerini azaltarak yarı iletken çiplerin elektrik sinyallerinin kalitesini artıracak. Bu arada Samsung, 2027 yılında, yarı iletkenlerin veri aktarım hızını önemli ölçüde artıran optik unsurları tek bir birleşik yapay zeka hızlandırıcı paketine dahil eden hepsi bir arada heterojen entegrasyon teknolojisini tanıtmayı planlıyor.
Piyasa analistlerine göre HBM'nin 2024’te DRAM pazarının yüzde 21'ini oluştururken 2025 yılında yüzde 30'unu oluşturması bekleniyor. 3D paketleme de dahil olmak üzere gelişmiş paketleme pazarının ise 2032’de 80 milyar dolara, yani şimdiye kıyasla yüzde 150’lik bir atış yaşaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.