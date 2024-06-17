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    Samsung, gelecek yıl için HBM4’e hazırlanıyor ve SAINT-D'yi tanıtıyor

    Samsung, TSMC’nin gerisinde kalmasıyla yapay zekanın büyük talebinden istediği şekilde faydalanamadı. Ancak firmanın gelecek yıl için HBM4 ve 3D paketleme ile işleri değiştirebileceği belirtiliyor.
    Samsung, gelecek yıl için HBM4’e hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket ve sektör kaynaklarına göre Samsung, bu yıl içinde yüksek bant genişlikli bellek (HBM) için üç boyutlu (3D) paketleme hizmetlerini başlatması ve bu teknolojinin yeni nesil HBM4 belleklerde kullanılması bekleniyor. Samsung, bu noktada başarılı olabilirse yapay zeka trendinden istediği geliri elde edebilir.

    Dünyanın en büyük bellek yonga üreticisi olsam Samsung, ABD’de düzenlediği SFF 2024’te son yonga paketleme teknolojisini ve hizmet yol haritalarını açıkladı. Böylelikle Samsung, HBM yongaları için 3D paketleme teknolojisini ilk kez halka açık bir etkinlikte duyurdu. Bu önemli zira, şu anda HBM çipleri çoğunlukla 2.5D teknolojisi ile paketleniyor.

    HBM4 muhtemelen Nvidia'nın 2026 yılında piyasaya çıkması beklenen yeni R100 Rubin GPU modeline yerleştirilecek. Nvidia, Rubin’i yaklaşık iki hafta önce Tayvan’daki Computex esnasında duyurmuştu. Rubin, TSMC'nin daha yeni N3 düğümünü ve yeni CoWoS-L gelişmiş paketlemesini kullanarak 2025 yılının 4. çeyreğinde seri üretime girecek. Rubin R100 AI GPU'ları 2026'da piyasaya sürülecek. Dolayısıyla bu GPU’larda yer alacak HBM4 için Samsung, Micron ve SK Hynix büyük bir yarış içerisinde.

    Samsung, HBM4 için büyük oynuyor

    Samsung'un en yeni paketleme teknolojisi, hızla büyüyen yapay zeka çip pazarında oyunun kurallarını değiştirecek bir teknoloji olarak görülen veri öğrenme ve çıkarım işlemeyi daha da hızlandırmak için bir GPU'nun üzerine dikey olarak istiflenmiş HBM çiplerini içeriyor. Şu anda HBM çipleri, 2.5D paketleme teknolojisi altında bir silikon interpozer üzerinde GPU ile yatay olarak bağlanıyor.

    Samsung, gelecek yıl için HBM4’e hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    3D paketlemede ise silikon interpozer ya da çiplerin iletişim kurmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için çiplerin arasına yerleştirilen ince bir alt tabaka kullanmaya gerek duyulmuyor. Samsung, bu yeni paketleme teknolojisini SAINT-D (Samsung Advanced Interconnection Technology-D) olarak adlandırıyor. Yapılan açıklamalara göre Samsung’un 3D HBM paketlemeyi anahtar teslim olarak sunması bekleniyor.
    Samsung, gelecek yıl için HBM4’e hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Böylece Samsung’un gelişmiş paketleme ekibi, bellek iş bölümünde üretilen HBM çiplerini, Samsung Foundry birimi tarafından monte edilen GPU'larla dikey olarak birbirine bağlayacak. Bu da bir müşterinin istediği tüm süreçlerin tek bir çatı altında yapılabileceği anlamına geliyor. Örneğin TSMC tam olarak bunu yapıyor.

    Samsung’a göre 3D paketleme güç tüketimini ve işlem gecikmelerini azaltarak yarı iletken çiplerin elektrik sinyallerinin kalitesini artıracak. Bu arada Samsung, 2027 yılında, yarı iletkenlerin veri aktarım hızını önemli ölçüde artıran optik unsurları tek bir birleşik yapay zeka hızlandırıcı paketine dahil eden hepsi bir arada heterojen entegrasyon teknolojisini tanıtmayı planlıyor.

    Piyasa analistlerine göre HBM'nin 2024’te DRAM pazarının yüzde 21'ini oluştururken 2025 yılında yüzde 30'unu oluşturması bekleniyor. 3D paketleme de dahil olmak üzere gelişmiş paketleme pazarının ise 2032’de 80 milyar dolara, yani şimdiye kıyasla yüzde 150’lik bir atış yaşaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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