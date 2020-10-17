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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925

    Sızan bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, AMD ile yaptığı işbirliği neticesinde güçlü grafik özellikleri sunan Exynos 9925 yonga setini geliştiriyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925
    Tam Boyutta Gör

    Mobil dünyadan gelecek yeni ürünlerle ilgili güvenilir bilgileri düzenli olarak ifşa eden güvenilir haber kaynağı Ice Universe (@UniverseIce), gelecekteki Samsung mobil işlemcilerinden biri hakkında bilgiler verdi.

    Ayrıca Bkz. "Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor"

    Samsung-AMD işbirliği

    Öngörülen yonga setinin Exynos 9925 adı altında geliştirildiği belirtiliyor. Grafik bileşeninin, yüksek performans sunabilmesi için AMD teknolojilerine dayalı olduğu belirtilmiş. Geçtiğimiz yaz AMD ve Samsung'un grafik çözümleri alanında stratejik bir ortaklık ilan ettiğini hatırlatalım. Güney Koreli dev, akıllı telefon işlemcilerinde RDNA mimarisini kullanabilecek. Bu tür grafik hızlandırıcılar, Mali GPU çözümlerinin yerini alacak ve daha iyi performans sağlayacak.

    Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925
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    Ne yazık ki Exynos 9925'in teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Bu ürünün beşinci nesil hücresel ağlarda çalışmak üzere en az sekiz bilgi işlem çekirdeği ve bir 5G modemi birleştireceği varsayılabilir. Exynos 9925'in ticari cihazlarda ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Daha önce, AMD grafiklerinin yalnızca 2022'de Samsung mobil işlemcilerde görüneceğine dair söylentiler vardı. Ancak bu tür çiplerin resmi sunumunun daha erken bir tarihte ve hatta gelecek yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceği ifade ediliyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-exynos-9925-with-amd-gpu-under-development_id127886 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 5 gün en beğenilen
    AMD'nin kendinin de planları var.

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    AMD'nin kendinin de planları var. ...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cumur ( cmr) 1 gün
    amd ile zaten yetmeyen bataryalar iyice dibi görür.
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    DH Misafiri 5 gün
    Sony gel artık tr ye gellll
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    MultiCore (Melih ) 5 gün
    Hep aynı terane
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    Onurmsq (--- ----) 5 gün
    Samsung 9 serisinden kurtulamicak herhalde.
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    interwap (Volkan ) 5 gün en beğenilen
    AMD'nin kendinin de planları var.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +7
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