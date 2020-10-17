Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925

Tam Boyutta Gör

Mobil dünyadan gelecek yeni ürünlerle ilgili güvenilir bilgileri düzenli olarak ifşa eden güvenilir haber kaynağı Ice Universe (@UniverseIce), gelecekteki Samsung mobil işlemcilerinden biri hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Bkz. "Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor"

Samsung-AMD işbirliği

Öngörülen yonga setinin Exynos 9925 adı altında geliştirildiği belirtiliyor. Grafik bileşeninin, yüksek performans sunabilmesi için AMD teknolojilerine dayalı olduğu belirtilmiş. Geçtiğimiz yaz AMD ve Samsung'un grafik çözümleri alanında stratejik bir ortaklık ilan ettiğini hatırlatalım. Güney Koreli dev, akıllı telefon işlemcilerinde RDNA mimarisini kullanabilecek. Bu tür grafik hızlandırıcılar, Mali GPU çözümlerinin yerini alacak ve daha iyi performans sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

Ne yazık ki Exynos 9925'in teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Bu ürünün beşinci nesil hücresel ağlarda çalışmak üzere en az sekiz bilgi işlem çekirdeği ve bir 5G modemi birleştireceği varsayılabilir. Exynos 9925'in ticari cihazlarda ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Daha önce, AMD grafiklerinin yalnızca 2022'de Samsung mobil işlemcilerde görüneceğine dair söylentiler vardı. Ancak bu tür çiplerin resmi sunumunun daha erken bir tarihte ve hatta gelecek yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

https://www.phonearena.com/news/samsung-exynos-9925-with-amd-gpu-under-development_id127886

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.