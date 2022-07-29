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    Samsung, ikinci nesil 3nm üretim sürecine 2024’te başlayacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süre önce sektörün ilk 3nm çiplerini üretmiş ve sevkiyata başlamıştı. İkinci nesil 3nm GAAFET çipler ise 2024 yılında üretim bandına girecek.
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    Samsung, ikinci nesil 3nm üretim sürecine 2024’te başlayacak
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    Samsung, geçtiğimiz haftalarda 3nm üretim sürecine inerek ilk hacimli çip üretimine başladığını duyurmuştu. Firma, kripto madencilik firmasına ilk çiplerini göndererek sektörde bir ilk imza atmıştı. Fakat Samsung’un yeni üretim teknolojisinin bir süre herhangi mobil cihazda kullanılması beklenmiyor.

    Samsung'un müşretileri 3nm teknolojisine ilgisiz

    Samsung’un 3nm GAAFET çipleri, akıllı telefon üreticileri tarafından beklenen ilgiyi görmedi. Üreticiler bir süre daha TSMC ile olan ortaklıklarına devam edecekler gibi duruyor.

    Ancak 2024 yılında, Samsung’un ikinci nesil GAA süreci ile birlikte işler tersine dönebilir. Samsung aynı zamanda mevcut 3nm sürecini kendi Exynos yongalarında da kullanmayacak gibi duruyor. Zira Qualcomm ile yapılan yeni ortaklık, Galaxy S23 serisinde sadece Snapdragon yongalarının kullanılacağını işaret ediyor.

    Samsung’un ikinci nesil 3nm GAA mimarisi beraberinde önemli kazanımları getiriyor. 5nm sürecine göre enerji tüketimi tarafında yüzde 50 oranında kazanç hedefleniyor. Bununla birlikte yüzde 30’luk performans artışı sunulacağı da aktarılıyor.

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