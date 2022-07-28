Samsung ve Qualcomm anlaştı: Galaxy S23, Exynos işlemcileri kullanmayacak

Qualcomm’un üç aylık finansal sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda söylenenler Samsung’un Galaxy S23 ailesinde Exynos işlemcileri kullanmayacağını doğruluyor. Daha önceki söylentiler de yine Galaxy S23’te sadece Snapdragon yongasının kullanılacağını gösteriyordu.



Qualcomm ve Samsung ortaklıklarını 2030’a kadar uzattı

Qualcomm tarafından yapılan açıklamayla Samsung ile olan ortaklıklarının 2030 yılına kadar uzatıldığı belirtiliyor. Yapılan bu çok yıllı anlaşma aynı zamanda 6G bileşenlerini de içeriyor. Halihazırda Samsung’un Exynos yongalarında bulunan 5G modemlerde sıkıntı yaşadığı biliniyor. Qualcomm ise oldukça güçlü ve enerji verimliliği yüksek modemlere sahip. Bu avantajını 6G modemlere de taşıması bekleniyor.



Galaxy S23’te sadece Snapdragon işlemciler kullanılacak

Samsung’un, Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra'da Snapdragon yongalarını kullanmasının temelinde bir süredir geliştirilen Exynos 2300 yongasında bulunan 5G modeminin Snapdragon X70 modemine göre gösterdiği düşük performans yatıyor olabilir. Dolayısıyla Galaxy S23 ailesinin tamamında muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 yongasını göreceğiz. Bununla birlikte Galaxy S22 ailesinde kullanılan Exynos 2200 ile Snapdragon 8 Gen1 arasındaki performans farkı da bu kararı etkileyecektir.



Samsung, Exynos işlemcileri bırakmayacak

Güney Koreli teknoloji devi, kısa süre önce TSMC'nin 4nm süreciyle ve sonraki teknolojileriyle rekabete girecek 3nm GAAFET üretim teknolojisini duyurmuş ve ilk sevkiyatları gerçekleştirmişti. Ancak 3nm GAAFET teknolojisi henüz erken aşamada ve beklenen verimlilik yakalanmış değil. Samsung ayrıca verimliliğin artacağı yeni bir versiyon üzerinde de çalışıyor.



Aynı zamanda firmanın 1000 kişilik mühendis ekibi toplayarak yeni nesil işlemciler üzerinde yoğunlaştığı da biliniyor. İlk meyvelerini 2025 yılında görmeyi beklediğimiz bu girişim Galaxy S25'de karşımıza çıkabilir. O zamana kadar Samsung'un amiral gemilerinde Exynos işlemcileri göremeyebiliriz.

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Samsung ve Qualcomm anlaştı: Galaxy S23, Exynos işlemcileri kullanmayacak