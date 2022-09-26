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    Samsung ilk kredi kartını piyasaya sürdü

    Samsung kendine ait ilk kredi kartını piyasaya sürdü. Satın alımlarda yüzde 10 geri ödeme sağlayan kredi kartının sonsuz ve imzalı olmak üzere iki farklı saçeneği bulunmakta.
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    Samsung ilk kredi kartını piyasaya sürdü
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    Birçok ülkede akıllı telefonlar denince akıllara ilk gelen şirket Samsung, yeni bir alana yöneliyor. Şirket, Axis Bank ve Visa işbirliği ile ilk kredi kartını piyasaya sürdü. Şimdilik sadece Hindistan'da piayasaya sürülen kredi kartının iki farklı seçeneği bulunmakta.

    Samsung'un yeni kredi kartı, tüm Samsung ürün alımlarında yüzde 10 geri ödeme sağlıyor

    Samsung'un yeni kredi kartları imzalı ve sonsuz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu iki kartta tüm Samsung ürün alımlarında yüzde 10'luk geri ödeme sağlıyor ve Samsung'un bu teklifi yıl boyunca geçerli olacak. İmzalı olan kredi kartının aylık yaklaşık 565 lira, yıllık ise yaklaşık 2262 lira geri ödeme sınırı var. Sonsuz kart ise aylık yaklaşık 1131 lira, yıllık ise maksimum yaklaşık 4525 lira geri ödeme sağlamakta.

    Samsung ilk kredi kartını piyasaya sürdü
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    Samsung ürünleri dışında yapılan alışverişlerde kart kullanıcıları Edge Reward Puanları alabilir. Axis Bank, Samsung ve Visa, Samsung kredi kartı kullanıcılarına hızlandırılmış ödüller sunmak için BigBasket, Myntra, Tata 1mg, Urban Company ve Zomato gibi büyük markalarla işbirliği yaptı.

    Samsung imzalı kartın yıllık ücreti yaklaşık 113 lirayken sonsuz kartın yıllık ücreti yaklaşık 1131 lira. Son olarak şimdilik sadece Hindistan'da kullanıma sunulacak hizmet, Hindistan'da da aşamalı olarak faaliyete geçecek ve kart başvuruları yakında Samsung'un kendi sitesinden yapılacak.

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    B
    batar 57 dakika önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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