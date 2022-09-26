Samsung ilk kredi kartını piyasaya sürdü

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Birçok ülkede akıllı telefonlar denince akıllara ilk gelen şirket Samsung, yeni bir alana yöneliyor. Şirket, Axis Bank ve Visa işbirliği ile ilk kredi kartını piyasaya sürdü. Şimdilik sadece Hindistan'da piayasaya sürülen kredi kartının iki farklı seçeneği bulunmakta.

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Samsung'un yeni kredi kartı, tüm Samsung ürün alımlarında yüzde 10 geri ödeme sağlıyor

Samsung'un yeni kredi kartları imzalı ve sonsuz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu iki kartta tüm Samsung ürün alımlarında yüzde 10'luk geri ödeme sağlıyor ve Samsung'un bu teklifi yıl boyunca geçerli olacak. İmzalı olan kredi kartının aylık yaklaşık 565 lira, yıllık ise yaklaşık 2262 lira geri ödeme sınırı var. Sonsuz kart ise aylık yaklaşık 1131 lira, yıllık ise maksimum yaklaşık 4525 lira geri ödeme sağlamakta.

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Samsung ürünleri dışında yapılan alışverişlerde kart kullanıcıları Edge Reward Puanları alabilir. Axis Bank, Samsung ve Visa, Samsung kredi kartı kullanıcılarına hızlandırılmış ödüller sunmak için BigBasket, Myntra, Tata 1mg, Urban Company ve Zomato gibi büyük markalarla işbirliği yaptı.

Samsung imzalı kartın yıllık ücreti yaklaşık 113 lirayken sonsuz kartın yıllık ücreti yaklaşık 1131 lira. Son olarak şimdilik sadece Hindistan'da kullanıma sunulacak hizmet, Hindistan'da da aşamalı olarak faaliyete geçecek ve kart başvuruları yakında Samsung'un kendi sitesinden yapılacak.

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