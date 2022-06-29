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    Samsung Internet tarayıcısına görüntüdeki metni kopyalama özelliği eklendi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil internet tarayıcısının kullanıcı deneyimi iyileştirmeye devam ediyor. Popüler uygulamaya bu kez görüntüdeki metni kopyalama özelliği dahil edildi.
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    Samsung Internet'e görüntüdeki metni kopyalama özelliği eklendi
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    Samsung, mobil internet tarayıcısını geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli şirket Samsung Internet v18'in beta sürümünü yayınladı. Yeni sürüm kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan bazı yeni özellikler içeriyor.

    Samsung Internet tarayıcısı artık görüntülere gömülü metinlerin çıkarılmasına izin veriyor. Kullanıcılar yeni sürümle birlikte resimlerdeki metinleri seçip kopyalayabildikleri gibi çevirme ve paylaşma olanağına sahip olacaklar. Ancak cihaz konusunda bazı sınırlamalar var.

    Samsung Internet'e görüntüdeki metni kopyalama özelliği eklendi
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    One UI 4.1.1 gerektiriyor

    Metin seçme özelliğinin sadece Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 çalıştıran telefonlar için geçerli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle henüz tüm Galaxy telefonlar bu özelliği kullanamayacak. Samsung'un ayrıca tarayıcının arayüz tasarımında da bazı değişikliklere gittiğini ekleyelim.

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