Samsung Internet tarayıcısına görüntüdeki metni kopyalama özelliği eklendi

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Samsung, mobil internet tarayıcısını geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli şirket Samsung Internet v18'in beta sürümünü yayınladı. Yeni sürüm kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan bazı yeni özellikler içeriyor.

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Samsung Internet tarayıcısı artık görüntülere gömülü metinlerin çıkarılmasına izin veriyor. Kullanıcılar yeni sürümle birlikte resimlerdeki metinleri seçip kopyalayabildikleri gibi çevirme ve paylaşma olanağına sahip olacaklar. Ancak cihaz konusunda bazı sınırlamalar var.

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One UI 4.1.1 gerektiriyor

Metin seçme özelliğinin sadece Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 çalıştıran telefonlar için geçerli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle henüz tüm Galaxy telefonlar bu özelliği kullanamayacak. Samsung'un ayrıca tarayıcının arayüz tasarımında da bazı değişikliklere gittiğini ekleyelim.

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