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Samsung, yeni nesil iPhone'lar duyurulmadan önce yayınladığı reklam filminde Apple'ı tiye almış ve şirketin inovasyon konusunda geriden gelmesiyle alay etmişti. Güney Koreli teknoloji devi lansmandan sonra da iPhone 14 serisini "trollemeye" devam ediyor.

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Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 14 serisini tanıttı. Pro modelleri iPhone tarihinde ilk kez yeni 48 megapiksel kameralara karşımıza çıktı. Ancak bu yenilik rakip akıllı telefon üreticilerine komik gelmiş görünüyor.

Kameradaki ilerleme alay konusu oldu

Samsung, resmi Twitter hesabında en son amiral gemisi akıllı telefonunun görüntüsünün yer aldığı bir gönderi paylaştı. Dikkat çekici nokta ise verilen mesajdı. Ekranda şirketin 2 yıl 6 ay 4 gündür 108 megapiksel bir telefona sahip olduğu yazıyordu.

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Paylaşılan görüntü iPhone 14 Pro'daki kameranın sadece 48 megapiksele yükseltildiğini, Samsung'un ise iki buçuk yıldır (Galaxy S20 Ultra piyasaya çıktığından beri) 108 megapiksel kamera sunduğunu vurguluyor. Elbette ki megapiksel sayısı her şey demek değil.

Android akıllı telefonlar bir süredir 48 ve hatta 108 megapiksel kameralarla sunuluyor. Ancak pratikte durum farklı. Fotoğraf kalitesini yalnızca megapiksel sayısına bağlamak yanlış. En az onun kadar cihazdaki görüntü işleme algoritması da önemli.

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Samsung, iPhone 14 ile dalga geçmeye devam ediyor