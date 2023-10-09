Samsung 1 inç formatında sensörler hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon kameralarında artık 1 inç tipindeki sensörler popüler olmaya başladı. 1 inç boyutlarına yakın olan ancak pazarlama taktiği olarak 1 inç şeklinde lanse edilen bu yeni sensörler Samsung’un da masasında.

Samsung ISOCELL HW1 ve HW2

Samsung ISOCELL serisi altında geliştirilen iki yeni sensör yeni dönem amiral gemilerinde boy gösterecek. Her iki sensör de 432MP çözünürlüğe sahip ancak küçük farklılıklarla birbirinden ayrılıyor.

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ISOCELL HW1 sensöründe 1/1.05 inçlik boyut ve 0.56 mikron piksel boyutu yer alıyor. ISOCELL HW2 sensörü ise 1/1.07 inçlik boyut ve 0.5 mikron piksel boyutu ile ardından geliyor. Yine bu sensörlerin 36 pikseli tek bir pikselde birleştirerek çok daha keskin görüntüler oluşturduğu belirtiliyor.

Henüz Samsung ISOCELL HW1 ve HW2 sensörlerinin hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı bilinmiyor ancak en erken Galaxy S25 serisinde bekleniyor. Diğer taraftan Galaxy Z Fold 7 için 200MP çözünürlüğünde ISOCELL HP5 sensörünün hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

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