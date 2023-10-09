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    Samsung 1 inç formatında sensörler hazırlıyor

    Gelecek yıllarda amiral gemilerinde kullanmak üzere Samsung 1 inç boyutlara yakın sensörler geliştiriyor. Samsung ISOCELL HW1 ve HW2 için çalışmalar devam ediyor.
    Samsung ISOCELL HW1 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon kameralarında artık 1 inç tipindeki sensörler popüler olmaya başladı. 1 inç boyutlarına yakın olan ancak pazarlama taktiği olarak 1 inç şeklinde lanse edilen bu yeni sensörler Samsung’un da masasında.

    Samsung ISOCELL HW1 ve HW2

    Samsung ISOCELL serisi altında geliştirilen iki yeni sensör yeni dönem amiral gemilerinde boy gösterecek. Her iki sensör de 432MP çözünürlüğe sahip ancak küçük farklılıklarla birbirinden ayrılıyor.

    ISOCELL HW1 sensöründe 1/1.05 inçlik boyut ve 0.56 mikron piksel boyutu yer alıyor. ISOCELL HW2 sensörü ise 1/1.07 inçlik boyut ve 0.5 mikron piksel boyutu ile ardından geliyor. Yine bu sensörlerin 36 pikseli tek bir pikselde birleştirerek çok daha keskin görüntüler oluşturduğu belirtiliyor.

    Henüz Samsung ISOCELL HW1 ve HW2 sensörlerinin hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı bilinmiyor ancak en erken Galaxy S25 serisinde bekleniyor. Diğer taraftan Galaxy Z Fold 7 için 200MP çözünürlüğünde ISOCELL HP5 sensörünün hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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