Samsung 1 inç formatında sensörler hazırlıyor

Samsung ISOCELL HW1 ve HW2
Samsung ISOCELL serisi altında geliştirilen iki yeni sensör yeni dönem amiral gemilerinde boy gösterecek. Her iki sensör de 432MP çözünürlüğe sahip ancak küçük farklılıklarla birbirinden ayrılıyor.
ISOCELL HW1 sensöründe 1/1.05 inçlik boyut ve 0.56 mikron piksel boyutu yer alıyor. ISOCELL HW2 sensörü ise 1/1.07 inçlik boyut ve 0.5 mikron piksel boyutu ile ardından geliyor. Yine bu sensörlerin 36 pikseli tek bir pikselde birleştirerek çok daha keskin görüntüler oluşturduğu belirtiliyor.
Henüz Samsung ISOCELL HW1 ve HW2 sensörlerinin hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı bilinmiyor ancak en erken Galaxy S25 serisinde bekleniyor. Diğer taraftan Galaxy Z Fold 7 için 200MP çözünürlüğünde ISOCELL HP5 sensörünün hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.