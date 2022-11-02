Samsung, Galaxy Z Fold cihazlarına S-Pen girişi eklemek istiyor

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, gelecek yıllarda bu pazarın çok daha büyümesini bekliyor. Pazarda birinciliğini korumak isteyen firma, bu doğrultuda Galaxy Z serisine büyük yenilikler yapmaya hazırlanıyor.

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Samsung, Apple’ın 2024 yılında katlanabilir bir cihaz tanıtacağını düşünüyor

TheElec ile görüşen Samsung MX, 2025 yılına kadar katlanabilir telefon pazarının yıllık %80 büyüme yaşayacağını ve parça tedarikçilerinin bu duruma hazırlanmaya başladığını belirtti. Ayrıca Samsung, 2024 yılında Apple’ın katlanabilir bir cihaz tanıtacağını ve bu cihazın iPad tarzı olacağını düşünüyor.

Firma, Güney Kore pazarında 20 ve 30 yaşlı kullanıcıların iPhone cihazlarını katlanabilir Samsung cihazları için terk ettiğini belirtti. Görünüşe göre bu değişim, öncesinden üç ila dört kat daha yüksek bir oranda gerçekleşiyor.

Samsung katlanabilir telefonların daha ince ve hafif olmasını istiyor

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir telefon kullanıcılarının %90 oranında bu sektörde kaldığını ve sonraki cihazlarını da katlanabilir seçtiklerini belirtti. Katlanabilir telefon pazarı, genel telefon pazarının yalnızca %1’ini oluştursa da Samsung, sektörün inanılmaz bir oranda büyümesini bekliyor.

Bu doğrultuda kendi cihazlarının ve genel pazarın popülerliğini arttırmak isteyen firma, katlanabilir telefonlarının daha ince, daha hafif, daha sağlam ve ekran kırışıklığının daha az olmasını istiyor. Ayrıca Samsung, kullanıcıların istediği S-Pen girişini de değerlendiriyor ve yeni Galaxy Z Fold modellerine bu özelliği eklemeye hazırlanıyor.

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