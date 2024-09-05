Samsung, artık güncelleme almayacak cihazları açıkladı

Tam Boyutta Gör Samsung'un yazılım güncelleme programı, aylık, üç aylık ve iki yılda bir güncelleme almaya uygun cihazları öğrenmemizi sağlıyor. Şirket, yakın zamanda bu yazılım güncelleme programını revize etti ve artık güvenlik yamalarının bile gelmeyeceği Samsung telefon ve tabletler belli oldu.

Galaxy Note 20 için yolun sonu: Aylık güncelleme gelmeyecek! 16 sa. önce eklendi

Güncelleme desteği kesilen Samsung cihazlar

Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy M31s, güncelleme programından çıkarıldı. 2020’de piyasaya sürülen bu cihazlar, yazılım güncellemelerini veya en son güvenlik yamalarını almayacak. Samsung, kritik güvenlik açıklarını kapatan güncellemeleri sunacak mı zaman içinde göreceğiz.

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy akıllı telefonları için yedi yıl büyük işletim sistemi yükseltmeleri sunacağını duyurmuştu. Bu, hem en son Android özelliklerini deneyimleyebileceğiniz sürüm güncellemelerini hem de güvenlik güncellemelerini içeriyor. Ancak, bu politika yalnızca 2024 ve sonrasında piyasaya sürülecek cihazları kapsıyor.

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