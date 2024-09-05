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    Samsung, artık güncelleme almayacak cihazları açıkladı

    Samsung, yakın zamanda yazılım güncelleme programını revize etti ve listeden dört Galaxy cihazını çıkardı. Belirtilen modeller artık hiçbir güncellemeyi almayacak.
    samsung güncelleme desteği kesilen cihazlar Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yazılım güncelleme programı, aylık, üç aylık ve iki yılda bir güncelleme almaya uygun cihazları öğrenmemizi sağlıyor. Şirket, yakın zamanda bu yazılım güncelleme programını revize etti ve artık güvenlik yamalarının bile gelmeyeceği Samsung telefon ve tabletler belli oldu.

    Güncelleme desteği kesilen Samsung cihazlar

    Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy M31s, güncelleme programından çıkarıldı. 2020’de piyasaya sürülen bu cihazlar, yazılım güncellemelerini veya en son güvenlik yamalarını almayacak. Samsung, kritik güvenlik açıklarını kapatan güncellemeleri sunacak mı zaman içinde göreceğiz.

    Samsung, bu yılın başlarında Galaxy akıllı telefonları için yedi yıl büyük işletim sistemi yükseltmeleri sunacağını duyurmuştu. Bu, hem en son Android özelliklerini deneyimleyebileceğiniz sürüm güncellemelerini hem de güvenlik güncellemelerini içeriyor. Ancak, bu politika yalnızca 2024 ve sonrasında piyasaya sürülecek cihazları kapsıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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