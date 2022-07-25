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    Samsung, soundbar ses sistemlerinde de başarısını sürdürüyor

    Samsung, dünyanın en büyük soundbar markası olma yolunda ilerliyor. Dahili DVD oynatma özellikli HT-X810 modeliyle piyasaya giriş yapan Güney Koreli teknoloji devi, soundbar satış rakamlarını duyurdu.
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    samsung soundbar satışları

    Samsung Electronics, soundbar satışlarının bu yılın ilk yarısına kadar 30 milyon adedi aştığını duyurdu.

    Samsung, hatırlayacağınız üzere ilk soundbar’ı CES 2008'de tanıtmıştı. DVD oynatıcılı HT-X810; sub-woofer’a kablosuz olarak bağlanabilen ilk soundbar olarak tanıtılmıştı. O zamandan beri şirket, ses sistemleri kategorisinde çok sayıda çıkardı. Blu-ray oynatabilen modeller, kavisli yapıda soundbar’lar, TV hoparlörleriyle birlikte ses çıkaran soundbar’lar dahil birçok ürün piyasaya çıktı.

    2014'ten beri lider soundbar markası

    Güney Koreli şirket, soundbar ses sistemleri alanında 2014’ten beri art arda başarı sağlayarak sektördeki lider konumunu sürdürüyor. Küresel pazar araştırma şirketi olan Future Source’dan gelen bilgiler ışığında, Samsung’un geçtiğimiz yıl gelirlerinin %19.6’sını soundbar’lar oluşturuyor. Şirketin yeni soundbar’ları da oldukça ilgi görüyor. Süper ince soundbar HW-S800B, şirketin 2022 dikkat çeken modelleri arasında.

    samsung soundbar ses sistemleri
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Electronics görsel ekran bölümü başkan yardımcısı Il-kyung Seong, tüketicilerin Samsung soundbar’lara olan ilgisinin arttığını ve ihtiyaçlara uygun yeni ürünleri sunmaya devam edeceklerini söylüyor.

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