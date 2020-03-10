Samsung, micro LED teknolojisine sahip TV'lerini yılın ikinci yarısında piyasaya sürebilir

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Teknoloji devi Samsung, micro LED teknolojisi ile geliştirilen yeni nesil akıllı televizyonlarını, bu yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyor. Yeni rapor, güvenilir kaynaklardan biri olan Digitimes'tan geldi.

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Samsung yeni ortaklıklar kuruyor

Güney Koreli şirket önceki aylarda micro LED TV panellerini sergilemişti. micro LED teknolojisi, daha canlı renk ve aydınlatma sunduğu gibi, her pikselin bağımsız olarak ışık yayması nedeniyle renk filtresine ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Yüksek kontrast oranı ve düşük güç tüketimi sunan bu teknoloji, geniş dinamik aralığına da sahip.

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Digitimes'ın raporuna göre Samsung, Tayvanlı Epistar şirketi ile MicroLED tabanlı TV tedariki için işbirliği yapmayı planlıyor. Epistar, Samsung'a özel olarak MicroLED ürünleri tedarik eden PlayNitride'ın da hissedarı durumunda. Şirketin ilk micro LED akıllı televizyon modellerinin yüksek bir ihtimalle yılın üçüncü çeyreğinde raflara çıkmasının beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.digitimes.com/news/a20200309PD204.html

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