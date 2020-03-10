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    Samsung, micro LED teknolojisine sahip TV'lerini yılın ikinci yarısında piyasaya sürebilir

    Yayınlanan yeni bir rapora göre, Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, micro LED teknolojisine sahip akıllı televizyonlarını 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, micro LED teknolojisine sahip TV'lerini yılın ikinci yarısında piyasaya sürebilir
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    Teknoloji devi Samsung, micro LED teknolojisi ile geliştirilen yeni nesil akıllı televizyonlarını, bu yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyor. Yeni rapor, güvenilir kaynaklardan biri olan Digitimes'tan geldi.

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    Samsung yeni ortaklıklar kuruyor

    Güney Koreli şirket önceki aylarda micro LED TV panellerini sergilemişti. micro LED teknolojisi, daha canlı renk ve aydınlatma sunduğu gibi, her pikselin bağımsız olarak ışık yayması nedeniyle renk filtresine ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Yüksek kontrast oranı ve düşük güç tüketimi sunan bu teknoloji, geniş dinamik aralığına da sahip.

    Samsung, micro LED teknolojisine sahip TV'lerini yılın ikinci yarısında piyasaya sürebilir
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    Digitimes'ın raporuna göre Samsung, Tayvanlı Epistar şirketi ile MicroLED tabanlı TV tedariki için işbirliği yapmayı planlıyor. Epistar, Samsung'a özel olarak MicroLED ürünleri tedarik eden PlayNitride'ın da hissedarı durumunda. Şirketin ilk micro LED akıllı televizyon modellerinin yüksek bir ihtimalle yılın üçüncü çeyreğinde raflara çıkmasının beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.digitimes.com/news/a20200309PD204.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    joven 1 hf. en beğenilen
    Kimse hemen heveslenmesin tabiri caizse fiyatları eşşek yükü parası kadar olur
    Yanıtla +9
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Notebook lara tabletlere ve telefonlara da bekliyoruz :) 4 gozle :)) ...
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    Mr. Jingles 1 hf. smart1978
    microLED teknolojisinde OLED gibi RGBG mi yoksa RGB mi kullanılacak? Eğer RGB olursa görüntü anlamında OLED ile aralarında büyük bir kalite farkı olacak.
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    aksu01 (mehmet aksu) 1 hf. smart1978
    microled i telefonlara uyacak şekilde yapılmasının zor olduğunu bir yerde okumuştum yanlış hatırlamıyorsam.
    yani bir telefona uyarlansa telefonda piksel piksel görüntü oluşacak. çünkü microled leri gözün göremeyeceği küçüklüğe getirmek şu an için zor. monitör de belki uygulanabilir ama telefon için beklemek gerek.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    deepkurt (Gökhan ) 1 hf.
    Güzel haber. Böylelikle gidip ucuza LG OLED alabiliriz.
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    Digital Reaction (Tayfun ) 1 hf.
    Microled'in monitörlerde yaygınlaşması lazım,TV'lerde zaten alternatifleri var.
    32:9 da microled'in tadından yenmezdi.
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    kayamtky 1 hf.
    Micro Led TV, benim tahminim 3 ya da 5 yıl içinde şu anda ki OLED fiyatları gibi olur.

    Bu teknolojiyi yakından takip eden birisi olarak, fiyatlar makul seviyeye gelirse, bu TV yi satın almayı çok istiyorum. Oled kalitesinde ama Oled' deki ekran yanığı gibi zaafları yok. O derin siyahlar yok mu, anlatılmaz, görmeniz lazım...
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf.
    Adamlar en küçük ekran boyutunu 88” olarak piyasaya çıkartacak nasıl alalım microled? Yapın şöyle 49 ya da 55 inç oled ler tarih olsun.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Ayrıca şeffaf ekranlara merhaba diyebiliriz.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Notebook lara tabletlere ve telefonlara da bekliyoruz :) 4 gozle :)) ...
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 1 hf.
    Kesin çok pahalı olacaktır. İleride ucuzlayıp telefon ve televizyon pazarında yaygınlaşsa bile bilgisayar monitörlerinde ve dizüstü bilgisayarlarda büyük ihtimal göremeyeceğiz. Pc pazarı lcd'den bir türlü vazgeçemiyor. TV'de az da olsa yaygınlaşan oled ve telefonda yaygınlaşan amoled bile doğru düzgün kullanılmadı. Hatta lcd tarafında da 100 dolarlık telefonlarda bile 720p IPS ekranlar kullanılırken Pc tarafında 300-500 dolarlık cihazlarda 1366x768 piksel TN panel kullanılıyor.
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    joven 1 hf. en beğenilen
    Kimse hemen heveslenmesin tabiri caizse fiyatları eşşek yükü parası kadar olur
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