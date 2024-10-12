Xbox Cloud yenileniyor: Sahip olduğunuz oyunlarını bulut üzerinden oynayabileceksiniz

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Tam Boyutta Gör Bulut tabanlı oyun akış sistemlerinden olan Xbox Cloud Gaming, geçtiğimiz yıllarda GeForce Now gibi servislere büyük bir rakip olmayı başarmıştı. Milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan servis, önümüzdeki aylarda uzun süredir beklenen bir özelliğe kavuşacak.

Sahip olduğunuz oyunları Xbox Cloud Gaming üzerinden oynayabileceksiniz

Yeni nesil konsolların satışa sunulması ile büyüyen bulut akışı servisleri, firmalar arasında büyük rekabete sebep olmaya devam ediyor. Bu servisler arasında bulunan Xbox Cloud Gaming, popüler bir seçenek olsa da servis, yalnızca Game Pass kataloğunda bulunan oyunların bulut üzerinden oynanmasına izin veriyor. Xbox Başkanı Phil Spencer, geçtiğimiz yıllarda bu sistemin değişeceğini duyursa da net bir açıklama yapmamıştı ancak geçtiğimiz saatlerde Xbox takımı, Xbox Cloud’un yeni güncellemesini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Bu duyuruya göre gelecek aydan itibaren firma, Xbox Cloud Gaming üzerinden oyuncuların sahip oldukları oyunları oynamasına izin verecek. Başlangıçta belirli sayıda kullanıcılara açılacak bu özellik, önümüzdeki aylarda tüm Game Pass Ultimate kullanıcılarına açılabilir. Ayrıca gelecek aydan itibaren Android kullanıcıları, Google’a komisyon ödemeden Xbox mağazasından alışveriş yapabilecek. Geçtiğimiz yıllarda birçok açıdan Game Pass kataloğunu yükseltmeye çalışan Xbox Cloud sistemi, önümüzdeki dönemlerde GeForce Now tarzı bir sistemi platforma entegre edecek.

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Xbox Cloud Gaming yenileniyor