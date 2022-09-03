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Samsung, müşterilerin kişisel bilgilerini etkileyen bir veri ihlali yaşadığını doğruladı. Güney Koreli şirket tarafından yayınlanan kısa bildiride, söz konusu siber saldırının Temmuz ayı sonlarında gerçekleştiği ve yetkisiz bir üçüncü şahsın Samsung'un ABD'deki bazı sistemlerinden bilgi çaldığı belirtildi.

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Samsung siber saldırıdan sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı bilgilerinin etkilenmediğini ancak bazı müşteri verilerinin (isim, iletişim ve demografik bilgiler, doğum tarihi ve ürün kayıt detayları) alındığını belirtti. Yapılan açıklamada "müşterilerimizi bu durumdan haberdar etmek için bilgilendiriyoruz" denildi.

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Kaç müşterinin etkilendiği bilinmiyor

Samsung sözcüsü Chris Langlois demografik verilerin pazarlama ve reklamcılık için kullanılan müşteri bilgilerini ifade ettiğini söyledi ancak bunun ne tür verileri içerdiğini açıklamadı.

Langlois yaşanan veri ihlalinden kaç müşterinin etkilendiğini açıklamazken, Samsung'un müşterilerini ihlalden haberdar etmesinin neden bir aydan fazla sürdüğü hakkında konuşmak istemedi. Güney Koreli şirket geçtiğimiz Mart ayında da bir siber saldırıya maruz kalmış ve 190 GB boyutunda gizli verileri internete sızdırılmıştı.

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Samsung müşteri verileri bilgisayar korsanları tarafından çalındı