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    Samsung ve Naver, Nvidia'dan 8 kat daha verimli yapay zeka çipi geliştirdiklerini iddia ediyor

    Samsung ve Naver, büyük ölçekli yapay zeka modelleri için özel bir yarı iletken çipi geliştirdi. İddiaya göre çip, Nvidia'nın AI GPU'larından sekiz kat fazla güç verimliliği sunuyor.
    Samsung, Nvidia'dan 8 kat verimli AI çipi geliştirdiğini söylüyor Tam Boyutta Gör
    Samsung ve Naver, büyük ölçekli yapay zeka modelleri için özel bir yarı iletken çözümü oluşturmak üzere bir araya geldi. Business Korea'nın raporuna göre Samsung'un çip üretim becerisi ve gelişmiş bellek teknolojileri ile Naver'ın yapay zeka uzmanlığıyla birleşerek ortaya çıkardıkları ilk ürün, Nvidia'nın AI GPU'larından sekiz kat fazla güç verimliliğine sahip olacak.

    Yakın zamanda iki şirket, Naver HyperCLOVA X büyük dil modeli için geliştirdikleri field-programmable gate array (FPGA)'e dayalı ilk yapay zeka çipini gösterdi. Naver, bu yapay zeka çözümünün, LPDDR bellek kullanımı sayesinde Nvidia'nın AI GPU'larından sekiz kat daha fazla güç verimliliğine sahip olduğunu söyledi ancak cihazla ilgili diğer ayrıntılara değinmedi.

    Samsung ve Naver, 2022'nin sonlarında birlikte çalışmaya başladı. İki şirket arasındaki iş birliği, Samsung'un gelişmiş üretim teknolojilerini kullanmaya ve hesaplamalı depolama, bellekte işleme (PIM), belleğe yakın işleme (PIM) gibi yüksek teknolojili bellek çözümlerinden yararlanmaya odaklanıyor. Naver de yazılım ve yapay zeka algoritmalarındaki becerisini ortaya koyuyor.

    Samsung halihazırda SmartSSD'ler, HBM-PIM ve CXL arayüzlü bellek genişleticiler dahil olmak üzere AI uygulamaları için çeşitli türde bellek ve depolama teknolojileri üretiyor. Bellekler, Samsung ve Naver'in yakında çıkacak yapay zeka çözümleri için hayati önem taşıyor.

    Samsung Electronics Küresel Bellek Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jinman Han, "Naver ile olan işbirliğimiz sayesinde, büyük ölçekli yapay zeka sistemlerindeki bellek darboğazını çözmek için son teknoloji yarı iletken çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka hizmet sağlayıcılarının ve kullanıcılarının en acil ihtiyaçlarını yansıtan özel çözümlerle, giderek artan veri ölçeğine tam olarak uyum sağlamak için hesaplamalı depolama, PIM ve daha fazlasını içeren pazar lideri bellek portföyümüzü genişletmeye kararlıyız." sözlerini sarfetti.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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