Samsung ve Naver, Nvidia'dan 8 kat daha verimli yapay zeka çipi geliştirdiklerini iddia ediyor

Tam Boyutta Gör Samsung ve Naver, büyük ölçekli yapay zeka modelleri için özel bir yarı iletken çözümü oluşturmak üzere bir araya geldi. Business Korea'nın raporuna göre Samsung'un çip üretim becerisi ve gelişmiş bellek teknolojileri ile Naver'ın yapay zeka uzmanlığıyla birleşerek ortaya çıkardıkları ilk ürün, Nvidia'nın AI GPU'larından sekiz kat fazla güç verimliliğine sahip olacak.

Yakın zamanda iki şirket, Naver HyperCLOVA X büyük dil modeli için geliştirdikleri field-programmable gate array (FPGA)'e dayalı ilk yapay zeka çipini gösterdi. Naver, bu yapay zeka çözümünün, LPDDR bellek kullanımı sayesinde Nvidia'nın AI GPU'larından sekiz kat daha fazla güç verimliliğine sahip olduğunu söyledi ancak cihazla ilgili diğer ayrıntılara değinmedi.

Samsung ve Naver, 2022'nin sonlarında birlikte çalışmaya başladı. İki şirket arasındaki iş birliği, Samsung'un gelişmiş üretim teknolojilerini kullanmaya ve hesaplamalı depolama, bellekte işleme (PIM), belleğe yakın işleme (PIM) gibi yüksek teknolojili bellek çözümlerinden yararlanmaya odaklanıyor. Naver de yazılım ve yapay zeka algoritmalarındaki becerisini ortaya koyuyor.

Yapay zeka eğitiminde çocuk istismarı görüntüleri kullanılıyor! 1 gün önce eklendi

Samsung halihazırda SmartSSD'ler, HBM-PIM ve CXL arayüzlü bellek genişleticiler dahil olmak üzere AI uygulamaları için çeşitli türde bellek ve depolama teknolojileri üretiyor. Bellekler, Samsung ve Naver'in yakında çıkacak yapay zeka çözümleri için hayati önem taşıyor.

Samsung Electronics Küresel Bellek Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jinman Han, "Naver ile olan işbirliğimiz sayesinde, büyük ölçekli yapay zeka sistemlerindeki bellek darboğazını çözmek için son teknoloji yarı iletken çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka hizmet sağlayıcılarının ve kullanıcılarının en acil ihtiyaçlarını yansıtan özel çözümlerle, giderek artan veri ölçeğine tam olarak uyum sağlamak için hesaplamalı depolama, PIM ve daha fazlasını içeren pazar lideri bellek portföyümüzü genişletmeye kararlıyız." sözlerini sarfetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Samsung, Nvidia'dan 8 kat verimli AI çipi geliştirdiğini söylüyor