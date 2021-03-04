Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü miniLED teknolojisine terfi etti

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Samsung’un CES 2020 fuarında yenilikçilik ödüllerine layık görülen Odyssey G oyuncu monitörleri yeni yıla fırtına gibi giriyor. 1000R kavis çapında ilk kez 240Hz sunan seri şimdi miniLED teknolojisine geçiş yapıyor.

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Samsung Odyssey G9 2021 neler sunuyor?

Samsung Odyssey G9 2021 oyuncu monitörü önceki nesildeki pek çok donanım özelliğini değiştirmemiş. 49 inçlik QLED panelinde 5120x1440 piksel çözünürlük, G-Sync ve FreeSync 2, 240Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, 5 efekt ve 52 renk seçeneği sunan LED aydınlatma bunlar arasında.

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Farklı olduğu taraf ise QLED teknolojisinden Quantum miniLED teknolojisine geçiş yapması. Yüzlerce lokal aydınlatma ve miniLED modüller ile çok daha gerçekçi görüntüler elde ediliyor. Bu sayede parlaklık değeri de 2000nit gibi etkileyici rakamlara ulaşabiliyor.

Oyunculara çok daha yoğun tecrübesunmayı hedefleyen Samsung Odyssey G9 2021 monitör modeli önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok ancak ilk nesil 1699$ seviyesindeydi.

https://www.techpowerup.com/279269/samsung-announces-odyssey-g9-2021-monitor-with-quantum-miniled-technology

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