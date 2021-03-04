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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü miniLED teknolojisine terfi etti

    Samsung Odyssey G9 2021 oyuncu monitörü miniLED teknolojisi sayesinde 2000nit değerine kadar çıkabilen etkileyici parlaklık sunuyor. Diğer özellikleri önceki nesille aynı.
    04 Mart 2021, 16:00 (4 gün)
    2,1b
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    23
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü miniLED teknolojisine terfi etti
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    Samsung’un CES 2020 fuarında yenilikçilik ödüllerine layık görülen Odyssey G oyuncu monitörleri yeni yıla fırtına gibi giriyor. 1000R kavis çapında ilk kez 240Hz sunan seri şimdi miniLED teknolojisine geçiş yapıyor.

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    Samsung Odyssey G9 2021 neler sunuyor?

    Samsung Odyssey G9 2021 oyuncu monitörü önceki nesildeki pek çok donanım özelliğini değiştirmemiş. 49 inçlik QLED panelinde 5120x1440 piksel çözünürlük, G-Sync ve FreeSync 2, 240Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, 5 efekt ve 52 renk seçeneği sunan LED aydınlatma bunlar arasında.

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    Farklı olduğu taraf ise QLED teknolojisinden Quantum miniLED teknolojisine geçiş yapması. Yüzlerce lokal aydınlatma ve miniLED modüller ile çok daha gerçekçi görüntüler elde ediliyor. Bu sayede parlaklık değeri de 2000nit gibi etkileyici rakamlara ulaşabiliyor.

    Oyunculara çok daha yoğun tecrübesunmayı hedefleyen Samsung Odyssey G9 2021 monitör modeli önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok ancak ilk nesil 1699$ seviyesindeydi.



    https://www.techpowerup.com/279269/samsung-announces-odyssey-g9-2021-monitor-with-quantum-miniled-technology
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K kayamtky 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Monitör de parlaklık niye bu kadar övülüyor, fazla parlaklık göze zararlı değil mi ?, bu güne kadar kullandığım tüm mönitörler de parlaklık ayarını her zaman düşürmüşümdür.
    Monitör de parlaklık niye bu kadar övülüyor, fazla parlaklık göze zararlı değil mi ?, bu güne kadar kullandığım tüm mönitörler de parlaklık ayarını her zaman dü...
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    4 Yanıt Yanıtla +9
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    serafon 3 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    HDR? Ortam?
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zerathull 2 gün ( Mesaj Silindi )
    G9 almak üzereydim, bu haberi iyi ki gördüm. Miniled ciddi fark yaratacak.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemciyi, ekran kartını en pahalısından alıp monitöde ucuza kaçanlara hep şaşırmışımdır. Tam tersine diğer donanımları ortalamanın üstünde alıp monitörün iyi donanımlısını almak daha mantıklı bana göre. Zira tam kapasiteyle oyun oynamasan bile film, video vs. içerik tüketirken büyük keyif alısın. Monitör, en uzun ömürlü, sürekli içli dışlı olduğun, PC nin en önemli donanımıdır. Ama gariptir, monitörlere hakettiği değer asla verilmez; hep ikinci plana atılır.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu RTX 3090 bile doyurmaz. İki nesil sonra belki tam kapasite kullanılır.
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    Zerathull 2 gün ( Mesaj Silindi ) homebird
    Aslında doyurur, 6900xt ve 3090 yetecektir. Zira ultrawide olmayan 4k'dan daha az piksel yoğunluğuna sahip.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyatida abarmistir simdi.. mikroled e gectigi zaman ise fiyatını düşünemiyorum bile..
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    0 007css 3 gün ( Mesaj Silindi )
    27 inç boyutunda çıksada alsam.
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    R rakanishu 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ürünü değiştiriyorsan adını da değiştirmelisin. G9s koy mesela. Adata ssd lerdeki gibi...
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    K kankixx123 (Samet Biçer) 1 gün ( Mesaj Silindi ) rakanishu
    Bunu fiyatından anlarsın merak etme :)
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    denizaya (deniz aya) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    HDMI 2.1 desteği var mı acaba?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi ) denizaya
    Bunun 2020 versiyonun kullanmıştım. HDMI 2.0 ve DP 1.4 var. Belki yeni versiyona 2.1 koyarlar, çünkü mevcut versiyon 240 HZ'de problem yaşıyor, bant yetersizliğinden.
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    V V4LKyR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu manyak bir monitör olmuş gerçekten, vay be.
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    K kayamtky 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Monitör de parlaklık niye bu kadar övülüyor, fazla parlaklık göze zararlı değil mi ?, bu güne kadar kullandığım tüm mönitörler de parlaklık ayarını her zaman düşürmüşümdür.
    4 Yanıt Yanıtla +9
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    experienced 3 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Tam olarak bilmiyorum ama piksel başına parlaklık avantajı sağlıyordur diye düşünüyorum yani gözü daha az rahatsız ederken karanlık bir yerde parlaması gereken cisim daha net seçiliyordur. tamamı ile tahmin üzerine yazdım çok ciddiye alma :)
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    serafon 3 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    HDR? Ortam?
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    B Bloody Roar 3 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    400 cd m2 fazla mıdır?, şu anki monitörüm 250 cd m2 parlaklık!, almayı düşündüğüm monitör acer marka olan, msi 250 cd m2 parlaklık yazıyor, link: https://www.epey.com/monitor/e/YTo1OntpOjM5ODM7YToxOntpOjA7czo2OiIzNzQ5MDgiO31pOjM5NzQ7YToyOntpOjA7czozOiIxMDAiO2k6MTtzOjM6IjM2MCI7fWk6Mzk2ODthOjI6e2k6MDtzOjQ6IjIzLjUiO2k6MTtzOjI6IjI1Ijt9aTozOTczO2E6MTp7aTowO3M6NjoiMzc0MzM4Ijt9czo1OiJtYXJrYSI7YToyOntpOjA7czoyOiI0NSI7aToxO3M6MzoiNDQ0Ijt9fV9zOjk6ImZpeWF0OkFTQyI7=/
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