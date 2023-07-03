Samsung Galaxy Z Fold 5 inceleme görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 5 katlanan akıllı telefon, tanıtım öncesinde bazı kişilere ulaştı. Erken inceleme görselleri, telefonun yeni menteşesini ve arka kamera düzenini gösteriyor.

Galaxy Z Fold 5 benchmark testine girdi: İşte sonuçlar 3 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Anlaşılan o ki Galaxy Z Fold 5, önceki nesil Galaxy Z Fold modellerinin aksine katlandığında boşluk görünmeyen bir tasarıma sahip olacak. Katlanır telefonun alt kısmında tek hoparlör, USB-C bağlantı noktası ve bir mikrofon bulunuyor. Üstte üç mikrofon ve bir hoparlör gözüküyor. Z Fold 5, bir stereo hoparlör ve dört mikrofona sahip olacak gibi görünüyor.

Samsung’un Galaxy Z Flip 5 ile birlikte Z Fold 5’te su damlası şeklinde yeni bir menteşe geliştirdiği söyleniyor. Huawei, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi markaların yeni nesil katlanabilir telefonlarındaki su damlası şeklinde menteşe tasarımını görebiliriz.

Galaxy Z Fold 5'in arka kamera kurulumu da görsellerde açıkça görülüyor. Galaxy Z Fold 4'e benzer şekilde arkada üç kamera olacak. Samsung’un kamera sensörlerinin sağ tarafına yerleştirilen LED flaşın konumunu değiştirdiği görülüyor. Telefon, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilen 10MP telefoto kameraya sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5 beklenen özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre, Galaxy Z Fold 5, 6.2 inç, 120Hz Super AMOLED kapak ekranı ve 7.6 inç, 120Hz dahili katlanabilir Super AMOLED ekrana sahip olacak. Samsung’un özelleştirdiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak telefon, 12 GB RAM, 256 GB/512 GB depolama seçenekleri sunacak. Bağlantı tarafında, GPS, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB 3.2 Type-C portu mevcut. IPX7 sertifikalı kasaya sahip olacak telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 4.400mAh bataryaya sahip olacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 inceleme görüntüleri paylaşıldı