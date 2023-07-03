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    Samsung Galaxy Z Fold 5 inceleme görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Samsung, yeni katlanan telefonları yakında Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Özellikle Galaxy Z Fold 5, merakla bekleniyor. Lansman öncesinde Galaxy Z Fold 5'in ilk inceleme görüntüleri sızdırıldı.
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    samsung galaxy z fold 5 ilk inceleme görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 5 katlanan akıllı telefon, tanıtım öncesinde bazı kişilere ulaştı. Erken inceleme görselleri, telefonun yeni menteşesini ve arka kamera düzenini gösteriyor.

    Galaxy Z Fold 5 tasarımı nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Anlaşılan o ki Galaxy Z Fold 5, önceki nesil Galaxy Z Fold modellerinin aksine katlandığında boşluk görünmeyen bir tasarıma sahip olacak. Katlanır telefonun alt kısmında tek hoparlör, USB-C bağlantı noktası ve bir mikrofon bulunuyor. Üstte üç mikrofon ve bir hoparlör gözüküyor. Z Fold 5, bir stereo hoparlör ve dört mikrofona sahip olacak gibi görünüyor.

    Samsung’un Galaxy Z Flip 5 ile birlikte Z Fold 5’te su damlası şeklinde yeni bir menteşe geliştirdiği söyleniyor. Huawei, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi markaların yeni nesil katlanabilir telefonlarındaki su damlası şeklinde menteşe tasarımını görebiliriz.

    Galaxy Z Fold 5'in arka kamera kurulumu da görsellerde açıkça görülüyor. Galaxy Z Fold 4'e benzer şekilde arkada üç kamera olacak. Samsung’un kamera sensörlerinin sağ tarafına yerleştirilen LED flaşın konumunu değiştirdiği görülüyor. Telefon, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilen 10MP telefoto kameraya sahip olacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 beklenen özellikleri

    Daha önceki sızıntılara göre, Galaxy Z Fold 5, 6.2 inç, 120Hz Super AMOLED kapak ekranı ve 7.6 inç, 120Hz dahili katlanabilir Super AMOLED ekrana sahip olacak. Samsung’un özelleştirdiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak telefon, 12 GB RAM, 256 GB/512 GB depolama seçenekleri sunacak. Bağlantı tarafında, GPS, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB 3.2 Type-C portu mevcut. IPX7 sertifikalı kasaya sahip olacak telefon, 25w hızlı şarjı destekleyen 4.400mAh bataryaya sahip olacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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