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    Samsung One UI 5.1.1 beta güncellemesi başladı: Hangi cihazlar alacak?

    Android 14 tabanlı One UI 6.0 öncesinde Samsung, One UI 5.1.1 beta programını belirli cihazlar için yayınladı. Peki yeni sürüme kavuşacak Galaxy cihazlar neler olacak? İşte detaylar
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    Samsung One UI 5.1.1 beta güncellemesi başladı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Android 13 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, kullanıcılardan olumlu dönüşler almayı başarmıştı. Bu bağlamda koreli dev, Android 14 destekli One UI 6.0 öncesinde One UI 5.1.1 beta sürümünün testlerine başlattı. Peki yeni güncelleme hangi Samsung cihazlara gelecek? İşte One UI 5.1.1 alacak Galaxy telefonlar

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung’un One UI 5.1.1 güncellemesi Galaxy katlanabilir telefonlar ve tabletlere odaklanıyor. Bu noktada One UI 5.1.1 beta, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Tab S8 serisi (yalnızca 5G modelleri) için erişime açılmaya başladı. Ancak One UI 5.1.1'in çok yakında daha fazla cihaza ulaşması bekleniyor. Peki bunlar neler olacak? Gelin listeye birlikte göz atalım?

    One UI 5.1.1'in, bu ayın sonlarında Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 için yayınlanması ve daha sonra mevcut Galaxy Z ve Tab S serilerine ulaşması bekleniyor. Paylaşılan listeye baktığımızda ise, mevcut amiral gemisi Z Fold 4/Flip 4 ve Tab S8 serisinin ardından Galaxy Fold 3/Flip 3, Fold 2, Galaxy Tab S8 ve Tab S7 serisi için kullanıma sunulacağını görüyoruz. Yeni sürüme muhtemel olarak kavuşacak cihazlara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    One UI 5.1.1 yenilikler

    One UI 5.1.1 güncellemesinin One UI 6.0 öncesinde küçük yenilikler içermesi bekleniyor. Bunlar arasında çoklu Görev, görev çubuğu, esnek Mod, hızlı paylaşım, samsung sağlık, kamera, galeri, bellek ve depolama yönetimi konusunda işlevsel özellikler yer alıyor. 

    One UI 5.1.1 güncellemesi alacak cihazlar

    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
    • Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE

    Güncelleme alacak muhtemel cihazlar

    • Galaxy S23 serisi
    • Galaxy S22 serisi
    • Galaxy S21 serisi (S21 FE dahil)
    • Galaxy S20 serisi (S20 FE dahil)
    • Galaxy Note 20 serisi
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A52/A52 5G/A52s
    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy M54 5G
    • Galaxy M53 5G
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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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