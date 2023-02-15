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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 5.1 güncellemesinde yeni sorunlar ortaya çıktı

    Kısa süre önce Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 ve Galaxy Z serisi telefonlar için yayınlanan One UI 5.1 güncellemesinde çeşitli sorunlar ortaya çıktı. İşte detaylar 
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    Samsung One UI 5.1 güncellemesinde yeni sorunlar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 1 Şubat tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde One UI 5.1'i duyurdu. An itibarıyla yeni güncelleme, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4 ve Fold 3 cihazlar için kullanıma sunulmaya başladı. Şirketin hızlı güncelleme politikası kullanıcıları memnun ederken, yeni güncellemenin eski cihazlarda pil tüketimi, takılmalar gibi çeşitli sorunlara yol açtığı ortaya çıktı.

    One UI 5.1 güncellemesinde yeni sorunlar ortaya çıktı

    Günümüzde çoğumuz akıllı telefonlarda güncel yazılıma geçmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ancak yeni güncellemeler, güvenlik önlemleri, ekstra özellikler ve birçok iyileştirme sunarken, eski cihazlarda çeşitli uyumluluk sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Görünüşe göre Galaxy kullanıcılarının One UI 5.1 ile yaşadıkları da tam olarak bu.

    Bildirilenlere göre One UI 5.1, eski Galaxy telefonlarda çeşitli sorunlara yol açıyor. Konu hakkında paylaşımda bulunan bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında telefonlarının belirli animasyonlar sırasında takıldığını ve cihaz pilinin daha hızlı tükendiğini belirtti. Ayrıca bir kullanıcı, güncellemeyi yüklendikten sonra duvar kağıdında farklı renkler arasından seçim yapma özelliğinin kaybolduğunu söylüyor.

    Samsung, kullanıcılardan gelen şikayetlere henüz yanıt vermedi. Ancak One UI ekibinin sorunların farkında olduğu ve yeni bir düzeltme üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu nedenle Galaxy S22, S21 ve katlanabilir Galaxy Z serisi kullanıcıları için güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyoruz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 6 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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