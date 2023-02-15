Tam Boyutta Gör Samsung, 1 Şubat tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde One UI 5.1'i duyurdu. An itibarıyla yeni güncelleme, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4 ve Fold 3 cihazlar için kullanıma sunulmaya başladı. Şirketin hızlı güncelleme politikası kullanıcıları memnun ederken, yeni güncellemenin eski cihazlarda pil tüketimi, takılmalar gibi çeşitli sorunlara yol açtığı ortaya çıktı.

One UI 5.1 güncellemesinde yeni sorunlar ortaya çıktı

Günümüzde çoğumuz akıllı telefonlarda güncel yazılıma geçmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ancak yeni güncellemeler, güvenlik önlemleri, ekstra özellikler ve birçok iyileştirme sunarken, eski cihazlarda çeşitli uyumluluk sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Görünüşe göre Galaxy kullanıcılarının One UI 5.1 ile yaşadıkları da tam olarak bu.

Bildirilenlere göre One UI 5.1, eski Galaxy telefonlarda çeşitli sorunlara yol açıyor. Konu hakkında paylaşımda bulunan bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında telefonlarının belirli animasyonlar sırasında takıldığını ve cihaz pilinin daha hızlı tükendiğini belirtti. Ayrıca bir kullanıcı, güncellemeyi yüklendikten sonra duvar kağıdında farklı renkler arasından seçim yapma özelliğinin kaybolduğunu söylüyor.

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Samsung, kullanıcılardan gelen şikayetlere henüz yanıt vermedi. Ancak One UI ekibinin sorunların farkında olduğu ve yeni bir düzeltme üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu nedenle Galaxy S22, S21 ve katlanabilir Galaxy Z serisi kullanıcıları için güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyoruz.

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Samsung One UI 5.1 güncellemesinde yeni sorunlar ortaya çıktı