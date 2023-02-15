Samsung One UI 5.1 güncellemesinde yeni sorunlar ortaya çıktı

One UI 5.1 güncellemesinde yeni sorunlar ortaya çıktı
Günümüzde çoğumuz akıllı telefonlarda güncel yazılıma geçmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ancak yeni güncellemeler, güvenlik önlemleri, ekstra özellikler ve birçok iyileştirme sunarken, eski cihazlarda çeşitli uyumluluk sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Görünüşe göre Galaxy kullanıcılarının One UI 5.1 ile yaşadıkları da tam olarak bu.
Bildirilenlere göre One UI 5.1, eski Galaxy telefonlarda çeşitli sorunlara yol açıyor. Konu hakkında paylaşımda bulunan bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında telefonlarının belirli animasyonlar sırasında takıldığını ve cihaz pilinin daha hızlı tükendiğini belirtti. Ayrıca bir kullanıcı, güncellemeyi yüklendikten sonra duvar kağıdında farklı renkler arasından seçim yapma özelliğinin kaybolduğunu söylüyor.
Samsung, kullanıcılardan gelen şikayetlere henüz yanıt vermedi. Ancak One UI ekibinin sorunların farkında olduğu ve yeni bir düzeltme üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu nedenle Galaxy S22, S21 ve katlanabilir Galaxy Z serisi kullanıcıları için güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah