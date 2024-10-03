Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi: İşte güncelleme alacak modeller

- Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi
- One UI 7 neler sunacak?
- Android 15 alacak Samsung modelleri
- Galaxy S Serisi
- Galaxy Z Serisi
- Galaxy A Serisi
- Galaxy Tab Serisi
- Galaxy F ve Galaxy M Serisi
- Yorumlar
Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi
Kaçıranlar için Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bu da görünüşe bakılırsa beta programını geciktirmeye devam ediyor. Son raporlara göre One UI 7 güncellemesi, 4 Ekim tarihli Samsung Geliştirici Konferansı'nda sahne alacak. Ancak piyasaya sürülmesi beklenenden daha geç olabilir.
Ice Universe, bu gecikme için herhangi bir zaman aralığı paylaşmadı ve yalnızca "uzun bir süre daha çıkmayacağını" söylüyor. Öte yandan yeni raporda, güncelleme ile sunulacak bazı yeniliklere de dikkat çekildi. Buna göre Galeri uygulaması yepyeni bir yapay zeka özelliği ile sunulacak. Bu özelliğin tam olarak ne olduğunu açıklanmasa da, Galeri uygulamasının Google Fotoğraflar’a benzer AI destekli bir arama alacağını düşünüyoruz.
Kaçıranlar için daha önce Google'ın Circle to Search tabanlı görsel ve video arama işlevi sunacağından bahsetmiştik. Böylece kullanıcıların "Eylül 2024’te çekilen deniz fotoğrafları" gibi ifadeler kullanarak arama yapabilecekleri belirtilmişti. Yarın ise tüm detayları ve umarız güncellenmiş bir yol haritasını alacağız. One UI 7.0 ile sunulacak yeniliklere ve güncelleme alacak telefonlar aşağıdan ulaşabilirsiniz..
One UI 7 neler sunacak?
- Yeni sistem uygulama simgeleri
- Yeni arka plan arayüzü
- Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı
- Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi
- Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir
- Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir
- Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi
- Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu
- Yeni kamera arayüzü
- 5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi
- Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları
- Kilit açma animasyonu eklendi
- Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu
- Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi
- Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi
- Büyük klasörler eklendi
Android 15 alacak Samsung modelleri
Samsung, Android 15 güncelleme politikasını henüz paylaşmadı ancak firmanın Galaxy S24 öncesi akıllı telefonlarına dört büyük güncelleme verdiği biliniyor. Ayrıca firmanın giriş ve orta seviye akıllı telefonlarına verdiği güncelleme desteği de tahmin edilebilir durumda. İşte karşınızda Android 15 (One UI 7.0) alması beklenen modeller:
Galaxy S Serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F ve Galaxy M Serisi
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.