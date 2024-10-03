Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi: İşte güncelleme alacak modeller

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Tam Boyutta Gör Android 14 tabanlı One UI 6.0'ın ardından elini hızlandıran Samsung, One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi One UI 7.0 betanın ilk olarak Temmuz ayında kullanıma sunulması planlanmıştı ancak sürpriz bir gecikme yaşandı. Son bilgiler ise One UI 7'nin programının tekrar ertelendiği yönünde.

Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi

Kaçıranlar için Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bu da görünüşe bakılırsa beta programını geciktirmeye devam ediyor. Son raporlara göre One UI 7 güncellemesi, 4 Ekim tarihli Samsung Geliştirici Konferansı'nda sahne alacak. Ancak piyasaya sürülmesi beklenenden daha geç olabilir.

Ice Universe, bu gecikme için herhangi bir zaman aralığı paylaşmadı ve yalnızca "uzun bir süre daha çıkmayacağını" söylüyor. Öte yandan yeni raporda, güncelleme ile sunulacak bazı yeniliklere de dikkat çekildi. Buna göre Galeri uygulaması yepyeni bir yapay zeka özelliği ile sunulacak. Bu özelliğin tam olarak ne olduğunu açıklanmasa da, Galeri uygulamasının Google Fotoğraflar’a benzer AI destekli bir arama alacağını düşünüyoruz.

Samsung Galaxy S23 Ultra, merakla beklenen güncellemesine kavuştu 2 gün önce eklendi

Kaçıranlar için daha önce Google'ın Circle to Search tabanlı görsel ve video arama işlevi sunacağından bahsetmiştik. Böylece kullanıcıların "Eylül 2024’te çekilen deniz fotoğrafları" gibi ifadeler kullanarak arama yapabilecekleri belirtilmişti. Yarın ise tüm detayları ve umarız güncellenmiş bir yol haritasını alacağız. One UI 7.0 ile sunulacak yeniliklere ve güncelleme alacak telefonlar aşağıdan ulaşabilirsiniz..

One UI 7 neler sunacak?

Yeni sistem uygulama simgeleri

Yeni arka plan arayüzü

Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı

Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi

Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir

Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir

Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi

Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu

Yeni kamera arayüzü

5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi

Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları

Kilit açma animasyonu eklendi

Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu

Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi

Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi

Büyük klasörler eklendi

Android 15 alacak Samsung modelleri

Samsung, Android 15 güncelleme politikasını henüz paylaşmadı ancak firmanın Galaxy S24 öncesi akıllı telefonlarına dört büyük güncelleme verdiği biliniyor. Ayrıca firmanın giriş ve orta seviye akıllı telefonlarına verdiği güncelleme desteği de tahmin edilebilir durumda. İşte karşınızda Android 15 (One UI 7.0) alması beklenen modeller:

Galaxy S Serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F ve Galaxy M Serisi

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

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Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi: Güncelleme alacak modeller