Samsung, otomotiv yongalarına güçlü AMD GPU’sunu ekledi

Tam Boyutta Gör Samsung bir süre önce en yeni üst düzey otomobil işlemcisi Exynos Auto V920'yi tanıttı. Bu işlemci, birkaç yıl önce piyasaya sürülen ve Audi otomobillerinde kullanılan Exynos Auto V9'un yerini alacak. Yeni çip, daha yeni CPU çekirdekleri ve AMD Radeon RDNA2 mimarisine dayanan son derece güçlü bir Xclipse GPU ile birlikte geliyor.

Yüzde 70’e vara hız artışı

Exynos Auto V920, Samsung'un otomobiller için ürettiği en yeni işlemci konumunda. Samsung Foundry tarafından 5nm işlem sürecinde üretilen işlemci, iki adet dört çekirdekli küme ve bir adet çift çekirdekli küme içeren toplamda 10 çekirdekli Cortex-A78EA çekirdeklerine dayanıyor. Çip, ihtiyaca bağlı olarak iş yükünü bu kümeler arasında dağıtıyor. Güney Koreli firma, performansının önceki nesil Exynos Auto çipinden (Exynos Auto V9) yüzde 70 daha hızlı olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni işlemci Exynos 2200 akıllı telefon yongasında de kullanılan AMD'nin RDNA2 mimarisine dayanan Xclipse GPU'ya sahip.

Tam Boyutta Gör Önceki Exynos Auto çipleri ARM'ın stok Mali GPU çekirdeklerini kullanıyordu. Yeni GPU, DIC (Dijital Gösterge Kümesi) ve ön taraftaki ana bilgi-eğlence ekranı ve arka yolcular için dört ek ekran dahil olmak üzere altı adede kadar yüksek çözünürlüklü ekranı (3x 5K ekran + 3x Çift Full HD ekran) çalıştırabiliyor.

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İlk olarak Hyundai otomobillerde kullanılacak

Tam Boyutta Gör 23,1 TOPS'a kadar AI (Yapay Zeka) ve ML (Makine Öğrenimi) performansı sunan çift çekirdekli NPU birimine e sahip olan Exynos Auto V920, otonom sürüş özellikleri sunmak için sensör ve kamera verilerini analiz ediyor. Yeni yonga 12 adede kadar kamera sensörünü desteklerken ISP ise dört pozlama seviyesinin kalıp üzerinde birleştirilmesiyle 144db HDR beslemelerini destekliyor. Samsung bu sayede kötü aydınlatma koşullarında da otonom sürüşün sorun yaratmayacağını söylüyor.

Exynos Auto V920'nin diğer özellikleri arasında ses işleme için entegre bir DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) birimi de bulunuyor. Daha net sesli konuşmalar için üç yeni nesil HiFi 5 çekirdeği de yine V920'nin içinde yer alıyor. Exynos Auto V920, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Hyundai otomobillerinde bilgi-eğlence sistemine güç sağlamak için kullanılacak.

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Samsung, otomotiv yongalarına güçlü AMD GPU’sunu ekledi