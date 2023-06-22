Samsung, otomotiv yongalarına güçlü AMD GPU’sunu ekledi

Exynos Auto V920, Samsung'un otomobiller için ürettiği en yeni işlemci konumunda. Samsung Foundry tarafından 5nm işlem sürecinde üretilen işlemci, iki adet dört çekirdekli küme ve bir adet çift çekirdekli küme içeren toplamda 10 çekirdekli Cortex-A78EA çekirdeklerine dayanıyor. Çip, ihtiyaca bağlı olarak iş yükünü bu kümeler arasında dağıtıyor. Güney Koreli firma, performansının önceki nesil Exynos Auto çipinden (Exynos Auto V9) yüzde 70 daha hızlı olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni işlemci Exynos 2200 akıllı telefon yongasında de kullanılan AMD'nin RDNA2 mimarisine dayanan Xclipse GPU'ya sahip.
İlk olarak Hyundai otomobillerde kullanılacak
Exynos Auto V920'nin diğer özellikleri arasında ses işleme için entegre bir DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) birimi de bulunuyor. Daha net sesli konuşmalar için üç yeni nesil HiFi 5 çekirdeği de yine V920'nin içinde yer alıyor. Exynos Auto V920, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Hyundai otomobillerinde bilgi-eğlence sistemine güç sağlamak için kullanılacak.