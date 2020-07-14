Samsung rakibi LG’den ekran tedariği yapacak

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Yıl sonuna kadar LCD üretim tesislerini tamamen elden çıkararak QLED ve OLED gibi teknolojilere odaklanmaya hazırlanan Samsung, bu geçiş sürecinde LCD ekran tedariğini rakiplerinden yapacak.

LG ilk sırada

Yıllar boyunca LCD panel teknolojisi ekran sektöründe liderliğini korumuştu ancak gerek mobil, gerek masa üstü gerekse de televizyon segmentinde yeni teknolojilerin ilgi görmeye başlaması işleri değiştirdi.

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Ekran sektörünün lideri Samsung yıl sonuna kadar LCD üretim tesislerini tamamen elden çıkarmayı planlıyor. LG ise OLED ekranlara yatırımlarını daha da arttıracak. Bu süreçte Çinli firmaların elden çıkarılan tesisleri alarak LCD ekran tedariğinde lider olmayı amaçladıkları bildiriliyor. Böylece ekran devlerine tedarik yapabilecekler.

Gelen bilgilere göre Samsung ve LG Display arasında LCD ekran tedariği için 833 milyon dolarlık bir anlaşma yapılacak. LG Display; Çin’deki tesislerinde Samsung’a televizyon paneli üretecek. Samsung bundan 3 yıl önce Sharp ile mahkemelik olduğunda yine LG Display’den panel tedarik etmişti.

Samsung’un China Star Optoelectronics Technology, BOE Technology Group ve Sharp Corp. ile görüşmeler yaptığı ve hatta Sharp’ın tek LCD ekran tedarikçisi haline geleceği daha önce iddia edilmişti ancak son kararın hemşehrisinde kaldığı anlaşılıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/13/samsung-plans-buying-panels-lg-display/

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