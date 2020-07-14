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    Samsung rakibi LG’den ekran tedariği yapacak

    LCD televizyonlara panel tedariği için pek çok tedarikçi ile görüşmeler yapan Samsung son olarak hemşehrisi LG Display’den satın alma yoluna gitmeye karar verdi.
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    Haber Editörü
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    Samsung rakibi LG’den ekran tedariği yapacak
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    Yıl sonuna kadar LCD üretim tesislerini tamamen elden çıkararak QLED ve OLED gibi teknolojilere odaklanmaya hazırlanan Samsung, bu geçiş sürecinde LCD ekran tedariğini rakiplerinden yapacak.

    LG ilk sırada

    Yıllar boyunca LCD panel teknolojisi ekran sektöründe liderliğini korumuştu ancak gerek mobil, gerek masa üstü gerekse de televizyon segmentinde yeni teknolojilerin ilgi görmeye başlaması işleri değiştirdi.

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    Ekran sektörünün lideri Samsung yıl sonuna kadar LCD üretim tesislerini tamamen elden çıkarmayı planlıyor. LG ise OLED ekranlara yatırımlarını daha da arttıracak. Bu süreçte Çinli firmaların elden çıkarılan tesisleri alarak LCD ekran tedariğinde lider olmayı amaçladıkları bildiriliyor. Böylece ekran devlerine tedarik yapabilecekler.

    Gelen bilgilere göre Samsung ve LG Display arasında LCD ekran tedariği için 833 milyon dolarlık bir anlaşma yapılacak. LG Display; Çin’deki tesislerinde Samsung’a televizyon paneli üretecek. Samsung bundan 3 yıl önce Sharp ile mahkemelik olduğunda yine LG Display’den panel tedarik etmişti.

    Samsung’un China Star Optoelectronics Technology, BOE Technology Group ve Sharp Corp. ile görüşmeler yaptığı ve hatta Sharp’ın tek LCD ekran tedarikçisi haline geleceği daha önce iddia edilmişti ancak son kararın hemşehrisinde kaldığı anlaşılıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/13/samsung-plans-buying-panels-lg-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 35 dk.
    Samsung “Qled” bir LCD arka aydınlatma teknolojisidir kırk yıllık LCD Samsung sayesinde oldu Qled haberi hazırlayan çocuk buna balıklama dalıyor hiç araştırma yapmadan
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    complete_ (murat uğur) 42 dk.
    zaten tekel kurdular,samsung ağırlıkla va panel LG ips panel üretimi yapıyor,japonlar saf dışı kaldı,şu an dünya piyasası ellerinde..
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Samsun'un geçiş döneminde tesisleri Çinlilere satıp güçlendirmesi de epey ilginç.
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