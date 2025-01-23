Samsung S25 telefonlar, güncellemeleri hızlandıracak yeni özellikle geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 serisiyle amiral gemileri için güncellemeleri daha akıcı ve daha kullanışlı hale getirdi. Yazılım güncelleme işlemini arka planda yapan bu özellik, şimdiye kadar yalnızca Galaxy A55 5G modeli tarafından destekleniyordu, Galaxy S25 ile daha fazla telefonda kullanılabilir oldu.

Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25 Türkiye fiyatı açıklandı 1 gün önce eklendi

Galaxy S25 serisi kesintisiz güncellemeyi destekliyor

Kesintisiz güncelleme işleminde telefonunuzun yazılımının güncellenmesi için tamamen kapatılması veya yeniden başlatılması gerekmiyor. Telefon, işlem sırasında kullanmaya devam edilebiliyor. Seamless Updates, teknik olarak Android'de A/B Partition çözümü. A/B Partition ile arka planda yeni bir yazılım güncellemesi yükleniyor. Bu, telefonun herhangi bir kesinti olmadan çalışmasını sağlıyor. Yükleme tamamlandıktan sonra, kullanıcının yazılımı yüklemek için telefonu yeniden başlatması yeterli oluyor.

Peki, Samsung kesintisiz güncelleme desteğini neden geç getirdi? Android 7.1 sürümünde A/B güncellemeleriyle ilgili en büyük sorun; A/B olmayan güncellemelere göre önemli ölçüde daha fazla alan gerektirmesiydi. Sistem güncellemeleri için iki kat daha fazla alan ayrılmasını gerektiriyordu. Bu da uygulamalar ve dosyalar için daha az alan anlamına geliyor. Google, Android 11 ile sanal A/B sistemini getirerek bu sorunu çözdü. Sanal A/B şeması, bölüm çoğaltma ihtiyacını ortadan kaldırarak A/B şemasındaki en büyük sorunu çözüyor. Anlık görüntüler için kullanıcı verisi bölümünde biraz yer kaplıyor ancak sıkıştırma bunu en aza indirmeye yardımcı oluyor. Google zamanla sanal A/B'nin alan gereksinimlerini A/B olmayanlarla hemen hemen aynı seviyeye getirdi. Bu da üreticileri Android 15'te A/B olmayan güncellemeleri kullanımdan kaldırmaya yöneltti.

Bu iyileştirmelere rağmen Samsung, telefonlarının çoğunda kesintisiz güncelleme sistemini kullanmadı. Tek istisna geçen yılki Galaxy A55 oldu. Yeni Galaxy S25 serisiyle özellik üst seviye cihazlara geldi, gelecekte daha fazla cihazda göreceğiz gibi.

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Samsung S25, güncellemeyi hızlandıracak yeni özellikle geliyor