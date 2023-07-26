Galaxy Z Flip 5'in büyük kapak ekranı neler yapabiliyor?

Özelleştirilebilir saat yüzleri ve widget'lar
Galaxy Z Flip 5 kapak ekranını ilk açtığınızda onlarca farklı stil ve özelliğe sahip özelleştirilebilir saat yüzleriyle karşılaşıyorsunuz. Yazı tiplerinden renklere ve fazlasına kadar detaylı ayarlama yapabiliyorsunuz. Saat yüzü iç ekrandan da özelleştirilebiliyor. Kapak ekranında varsayılan olarak birçok widget yani araç takımı bulunuyor. Takvim, Hava durumu, Alarm, Adam sayar, Son aramalar, Kronometre, Zamanlayıcı, SmartThings senaryoları, Galaxy Buds kontrolleri, Google destekli Finans takibi ve Uygulamalar, widget olarak ayarlanabiliyor. Fark edeceğiniz üzere üçüncü parti uygulamalar için widget desteği henüz yok.
QWERTY klavye
Bildirim geldiğinde veya bir mesajı açtığınızda, Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı eksiksiz QWERTY klavyeyi aktif ediyor. Şu anda Samsung’un kendi klavyesini kullanabiliyorsunuz; Gboard, Swiftkey veya başka bir üçüncü parti klavye uygulamasını kullanmanıza izin vermiyor.
Uygulamalar
Samsung Z Flip 5, kapak ekranında birçok uygulamayı çalıştırmanıza izin veriyor ancak bu, varsayılan olarak kapatılmış. Açtığınızda Mesajlar, WhatsApp, Google Haritalar, Netflix ve YouTube’u çalıştırabiliyorsunuz. Samsung, uygulama listesini zamanla genişletecektir. Good Lock modülüyle de seçilen herhangi bir uygulama çalıştırılabilecek.
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