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    Galaxy Z Flip 5'in büyük kapak ekranı neler yapabiliyor?

    Samsung'un yeni katlanır telefonu Galaxy Z Flip 5, önceki modele kıyasla daha büyük kapak ekranına sahip. Peki, kapak ekranı hangi özellikleri sunuyor?          
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    Samsung Galaxy Z Flip 5 kapak ekranı özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, 26 Temmuz Unpacked etkinliğinde yeni katlanan telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i tanıttı. Yeni Samsung katlanan telefonlardan Galaxy Z Flip5 modeli, daha büyük kapak ekranıyla dikkat çekiyor. Yenilenen ve büyütülen kapak ekranı, yeni widget’lar, düzenler, QWERTY ekran klavyesi ve fazlasını içeriyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 5 kapak ekranı ile yapabilecekleriniz:

    Özelleştirilebilir saat yüzleri ve widget'lar

    Galaxy Z Flip 5 kapak ekranını ilk açtığınızda onlarca farklı stil ve özelliğe sahip özelleştirilebilir saat yüzleriyle karşılaşıyorsunuz. Yazı tiplerinden renklere ve fazlasına kadar detaylı ayarlama yapabiliyorsunuz. Saat yüzü iç ekrandan da özelleştirilebiliyor. Kapak ekranında varsayılan olarak birçok widget yani araç takımı bulunuyor. Takvim, Hava durumu, Alarm, Adam sayar, Son aramalar, Kronometre, Zamanlayıcı, SmartThings senaryoları, Galaxy Buds kontrolleri, Google destekli Finans takibi ve Uygulamalar, widget olarak ayarlanabiliyor. Fark edeceğiniz üzere üçüncü parti uygulamalar için widget desteği henüz yok.

    QWERTY klavye

    Bildirim geldiğinde veya bir mesajı açtığınızda, Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı eksiksiz QWERTY klavyeyi aktif ediyor. Şu anda Samsung’un kendi klavyesini kullanabiliyorsunuz; Gboard, Swiftkey veya başka bir üçüncü parti klavye uygulamasını kullanmanıza izin vermiyor.

    Uygulamalar

    Samsung Z Flip 5, kapak ekranında birçok uygulamayı çalıştırmanıza izin veriyor ancak bu, varsayılan olarak kapatılmış. Açtığınızda Mesajlar, WhatsApp, Google Haritalar, Netflix ve YouTube’u çalıştırabiliyorsunuz. Samsung, uygulama listesini zamanla genişletecektir. Good Lock modülüyle de seçilen herhangi bir uygulama çalıştırılabilecek.

    Samsung Galaxy Z Flip 5, Türkiye’de 45.000 TL başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı.

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