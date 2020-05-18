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    Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Sony'nin IMX700 modeline rakip olacak yeni bir görüntü sensörü üzerinde çalışıyor. Resmi duyurunun yakın bir tarihte yapacağı bildirildi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor
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    Samsung yakında, Sony tarafından geliştirilen IMX700 ürünüyle rekabet edecek, akıllı telefon kameraları için yeni bir görüntü sensörünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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    Bu çeyrekte tanıtılabilir

    Gelen bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devinin, 50 milyon pikselli 1/1.3 inçlik bir sensör tasarladığı iddia ediliyor. Yeni Samsung ürününün, bu yıl Şubat ayında piyasaya sürülen rakip Sony IMX700 sensörüne bir alternatif olması planlanıyor. Japon devinin 1/1.28 inçlik bu görüntü sensörü 50 milyon piksel çözünürlüğe sahip ve Huawei P40 ve Huawei P40 Pro gibi akıllı telefonlar modellerinde kullanılıyor.

    Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor
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    Yeni Samsung görüntü sensörünün ticari pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi verilmiş değil ancak resmi duyurunun mevcut çeyrekte yapılması bekleniyor. Mayıs 2019'da Samsung, endüstrinin ilk 64 milyon piksellik sensörünü ve yalnızca altı ay sonra 108 milyon piksel çözünürlük sunan sensörünü tanıtmıştı. Daha sonra ise Güney Koreli dev, 0.7 mikronluk, endüstrinin en küçük piksel boyutu olan görüntü sensörlerini duyurdu. Söylentilere göre Samsung, 150 megapiksellik başka bir görüntü sensörü üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-50mp-camera-sensor-release-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GriPaltoluAdam 5 sa. yeni yorumcu
    Alternatif her zaman iyidir. kalite artar, fiyatlar düşer:)
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