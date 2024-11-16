Tam Boyutta Gör Dijital Anahtar özelliği bir süredir kullanılıyor ve birkaç araba zaten bu işlevi destekliyor. Genesis, BMW ve Kia gibi üreticilerin modelleri, kullanıcılara anahtarlık veya fiziksel anahtar kullanmadan arabalarının kilidini açma seçeneği sunuyor. Samsung bugün, Samsung Wallet'ın Dijital Anahtar işlevinin uyumlu üreticiler listesine Audi araçlarını da dahil edeceğini duyurdu.

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Samsung Wallet dijital anahtar özelliği Audi araçlara geliyor

Samsung, dijital anahtarların arkadaşlar veya aile ile paylaşılabildiğini belirtiyor. Kullanıcılar, Samsung Wallet aracılığıyla hem arabalarının kilidini açıp kapatabiliyor hem de çalıştırabiliyor. Uygulama, bagajı açmak için de bir düğme sağlıyor. Güvenlik noktasında, anahtar, EAL6+ standartlarını karşılıyor ve UWB bağlantısı kullanıyor. Kullanıcının telefonu çalınır ya da kaybolursa, anahtar Samsung Find hizmeti aracılığıyla devre dışı bırakılabiliyor.

Audi araçlar için Samsung Wallet Dijital Anahtar desteği bu ay ilk olarak Avrupa'da kullanıma sunlacak. Samsung, dijital anahtar özelliğinin Galaxy S20 serisinden Galaxy Z Flip 6’ya kadar tüm modellerle kullanılabildiğini söylüyor.

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Samsung telefonlar Audi araçların kapısını açacak