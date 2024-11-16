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    Anlık Bildirim

    Samsung telefonlar Audi araçların kapısını açacak

    Samsung Wallet dijital anahtar desteği Audi araçlarla genişletildi. Galaxy telefon kullanıcıları, fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymadan arabalarına erişip çalıştırabilecek.
    samsung wallet dijital anahtar audi Tam Boyutta Gör
    Dijital Anahtar özelliği bir süredir kullanılıyor ve birkaç araba zaten bu işlevi destekliyor. Genesis, BMW ve Kia gibi üreticilerin modelleri, kullanıcılara anahtarlık veya fiziksel anahtar kullanmadan arabalarının kilidini açma seçeneği sunuyor. Samsung bugün, Samsung Wallet'ın Dijital Anahtar işlevinin uyumlu üreticiler listesine Audi araçlarını da dahil edeceğini duyurdu.

    Samsung Wallet dijital anahtar özelliği Audi araçlara geliyor

    Samsung, dijital anahtarların arkadaşlar veya aile ile paylaşılabildiğini belirtiyor. Kullanıcılar, Samsung Wallet aracılığıyla hem arabalarının kilidini açıp kapatabiliyor hem de çalıştırabiliyor. Uygulama, bagajı açmak için de bir düğme sağlıyor. Güvenlik noktasında, anahtar, EAL6+ standartlarını karşılıyor ve UWB bağlantısı kullanıyor. Kullanıcının telefonu çalınır ya da kaybolursa, anahtar Samsung Find hizmeti aracılığıyla devre dışı bırakılabiliyor.

    Audi araçlar için Samsung Wallet Dijital Anahtar desteği bu ay ilk olarak Avrupa'da kullanıma sunlacak. Samsung, dijital anahtar özelliğinin Galaxy S20 serisinden Galaxy Z Flip 6’ya kadar tüm modellerle kullanılabildiğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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