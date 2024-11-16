Samsung telefonlar Audi araçların kapısını açacak

Samsung Wallet dijital anahtar özelliği Audi araçlara geliyor
Samsung, dijital anahtarların arkadaşlar veya aile ile paylaşılabildiğini belirtiyor. Kullanıcılar, Samsung Wallet aracılığıyla hem arabalarının kilidini açıp kapatabiliyor hem de çalıştırabiliyor. Uygulama, bagajı açmak için de bir düğme sağlıyor. Güvenlik noktasında, anahtar, EAL6+ standartlarını karşılıyor ve UWB bağlantısı kullanıyor. Kullanıcının telefonu çalınır ya da kaybolursa, anahtar Samsung Find hizmeti aracılığıyla devre dışı bırakılabiliyor.
Audi araçlar için Samsung Wallet Dijital Anahtar desteği bu ay ilk olarak Avrupa'da kullanıma sunlacak. Samsung, dijital anahtar özelliğinin Galaxy S20 serisinden Galaxy Z Flip 6’ya kadar tüm modellerle kullanılabildiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir