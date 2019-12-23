Samsung televizyon ve telefon arasındaki iletişimi daha iyi hale getiriyor

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Oturma odamızın iki vazgeçilmez unsuru haline gelen akıllı telefon ve akıllı televizyon yıllardır birbiri ile iletişim kurmaya devam ediyor. Üreticiler bu iletişimi daha verimli hale getirmek için çabalıyor.

Televizyonlar odak noktası

Çapraz platform etkileşim desteği konusunda öne çıkan firmalardan olan Samsung geçtiğimiz hafta iki yeni yazılım ismi için Avrupa patent ofisine başvuru yaptı. Yeni isimler Samsung Mobile View ve My Album adını taşıyor.

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Samsung Mobile View akıllı televizyon ve akıllı telefonlar arasında veri aktarımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Samsung My Album ise akıllı telefondaki içeriklerin ekranda özel bir katman üzerinde görüntülenmesini sağlıyor.

Samsung Smart Things aslında aktarım işlemlerini başarıyla yerine getiriyordu ancak Samsung’un daha farklı yöntemlerle bu işlemleri kategorilere ayıracağı ve verimli hale getireceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda da Samsung Tap View adıyla bir isme daha tescil almıştı. Bu özellikler muhtemelen 2020 yılı QLED televizyonlarda karşımıza çıkacak.

https://www.gizchina.com/2019/12/22/samsung-applies-for-2-new-trademarks-to-create-fast-interaction-on-mobile-tv/