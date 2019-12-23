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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung televizyon ve telefon arasındaki iletişimi daha iyi hale getiriyor

    Samsung akıllı televizyon ve akıllı telefonları yakın gelecekte daha verimli veri aktarımı yapacaklar. Samsung bununla ilgili isim tescili yapmaya devam ediyor.
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung televizyon ve telefon arasındaki iletişimi daha iyi hale getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Oturma odamızın iki vazgeçilmez unsuru haline gelen akıllı telefon ve akıllı televizyon yıllardır birbiri ile iletişim kurmaya devam ediyor. Üreticiler bu iletişimi daha verimli hale getirmek için çabalıyor.

    Televizyonlar odak noktası

    Çapraz platform etkileşim desteği konusunda öne çıkan firmalardan olan Samsung geçtiğimiz hafta iki yeni yazılım ismi için Avrupa patent ofisine başvuru yaptı. Yeni isimler Samsung Mobile View ve My Album adını taşıyor.

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    Samsung Mobile View akıllı televizyon ve akıllı telefonlar arasında veri aktarımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Samsung My Album ise akıllı telefondaki içeriklerin ekranda özel bir katman üzerinde görüntülenmesini sağlıyor.

    Samsung Smart Things aslında aktarım işlemlerini başarıyla yerine getiriyordu ancak Samsung’un daha farklı yöntemlerle bu işlemleri kategorilere ayıracağı ve verimli hale getireceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda da Samsung Tap View adıyla bir isme daha tescil almıştı. Bu özellikler muhtemelen 2020 yılı QLED televizyonlarda karşımıza çıkacak.



    https://www.gizchina.com/2019/12/22/samsung-applies-for-2-new-trademarks-to-create-fast-interaction-on-mobile-tv/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 29 dk.
    Samsung'un 1 yıl duracak sonra atıl kalacak bir proje... Şöyle bir örnek vereyim mesela, 2010 model akıllı olmayan Samsung LED TV'min menüsünde gezinirken AllShare özelliğini ve alt özelliklerini farkettim. Fotoğraf, video aktarma vb. var. Bunun dışında çok güzel bir özellik daha var, telefondan birisi aradığında veya mesaj geldiğinde TV'de bildirim çıkıyor. Fakat bu son gösterdiğim özellik yalnızca Galax s'in çıkış sürümünde ve Bada 1.2 de yer almış, ondan sonra apar topar kaldırılmış, güncellemelerle. AllShare özelliği de bir noktaya kadar kalmış, sonra her şey sıfırdan şimdi.
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