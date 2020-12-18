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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Tizen televizyonlarda Amazon Prime Video sorunu nasıl çözülür?

    Amazon Prime uygulamasının Samsung Tizen işletim sistemine sahip akıllı televizyonlarda anlamsız bir erişim sorunu vardı. Bu sorunu nasıl çözebileceğinizi Amazon’dan öğrendik.
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    Televizyonlar
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Samsung Tizen televizyonlarda Amazon Prime Video sorunu nasıl çözülür?
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    Samsung Tizen akıllı televizyonlarda Amazon Prime Video uygulaması biraz sorunlu çalışıyor ne yazık ki. Sadece ülkemizde değil global ölçekte de bir çok kullanıcı uygulamayı Tizen işletim sisteminde hiç kullanamamaktan epey şikayetçi. Uygulamayı mağazadan indirip yüklediğinizde karşınıza aşağıdaki görselde yer aldığı gibi bir ekran çıkıyor. DonanımHaber forumlarında da birçok kullanıcının bu sorunu yaşadığını görünce konuyu doğrudan Amazon’a soralım dedik ve nokta atışı bir çözüm önerisi aldık.

    Samsung Tizen televizyonlarda Amazon Prime Video sorunu nasıl çözülür?
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    Samsung Tizen’de Amazon Prime Video hatası nasıl çözülür?

    Samsung’un ülkemize özel ürün koduyla satışa sunduğu televizyonlarda standart olarak Türkçe dil geliyor ve kurulumda (en azından yeni modellerde) size bu konuda bir değişiklik hakkı vermiyor. Sorun da aslında bundan kaynaklı. Amazon Prime Video uygulaması ilk açılışta Türkçe dilde hata veriyor. Eğer dili İngilizce yaparsanız uygulamanın sorunsuz açıldığını göreceksiniz. Biz televizyonu komple sıfırlamaka da dahil olmak üzere her türlü yolu deneyip çözüm bulamamıştık ancak televizyon dilini İngilizce yapınca sorunsuz bir şekilde kullanabildik.

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    Tabi dili değiştirmek de biraz dolambaçlı bir yol gerektiriyor zira Samsung menü ayarları altına koyduğu dil değişiklik ekranını pasif yapmış ve değiştirmeye izin vermiyor. Bunun için de farklı bir yol izlemek gerekiyor.

    Samsung Tizen televizyonlarda dil nasıl değiştirilir?

    Cihaz diliniz Türkçe ise öncelikle bir televizyon kanalı açın veya televizyon yayınlarını izleyebileceğiniz ekrana gelin. Sonrasında ayarlara girin ve dili değiştirin. Diğer menüler altından ayarlara girdiğinizde dil değişiklik seçeceğinin kullanılamaz olduğunu göreceksiniz.

    Amazon’un bu konuda farklı dillerde de sorun yaşanmasına rağmen uygulamaya bir güncelleme sunarak çözüm getirmemesi de epey ilginç aslında. Biz sorunu dile getirip çözüm bulunması adına talebimizi ilettik ancak ne kadar hızlı aksiyon alınacağı büyük merak konusu. Üstelik Amazon Prime Video uygulamasının arayüzde Türkçe dil, Türkçe alt yazı hatta Türkçe seslendirme konusunda da destekleri olmasına rağmen.

    Amazon Prime Video abonesi olmak için veya Amazon’un tüm Prime ayrıcalıklarından yararlanmak için buradaki veya aşağıdaki bağlantıdan bir aylık ücretsiz aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

    https://www.amazon.com.tr/primeuyeligi



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi box aldım iğrenç samsung tizenden kurtuldum samsung yazılım konusunda pişmanlıktır ne yazık ki koreliler yazılım işíní beceremiyor
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    SaHiN222 (Kasım Erdem) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı sorunu LG webos işletim sistemli televizyonumda'da yaşıyorum. Genel bir sorun olabilir.
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 3 gün ( Mesaj Silindi ) SaHiN222
    Türkçe yaparak sorunu çözebildiyseniz paylaşın, yazıyı bu bilgi ile güncelleyelim.
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