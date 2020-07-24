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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek Dimensity 720'nin ilk müşterileri belli oldu

    MediaTek'in orta sınıf telefonlar için tasarladığı entegre 5G modeme sahip yeni yonga setinin ilk taliplileri Çinli üreticiler oldu. Huawei, Oppo ve Xiaomi, Dimensity 720'li cihazlar hazırlıyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MediaTek Dimensity 720'nin ilk müşterileri belli oldu
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    Tayvanlı teknoloji devi MediaTek dün 5G destekli Dimensity 720 yonga setini duyurmuştu. Bugün ise hangi şirketlerin yeni işlemciyi akıllı telefonlarında kullanacaklarına dair bazı bilgiler ortaya çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı"

    Economic Daily'nin raporuna göre Çinli üreticiler Huawei, Oppo ve Xiaomi yeni yonga setiyle güçlendirilmiş cihazlar hazırlıyor. Dimensity 720'yi temel alan ilk telefonların ne zaman duyurulacağı konusunda kesin bir tarih yok ancak önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmeleri bekleniyor.

    MediaTek Dimensity 720'nin ilk müşterileri belli oldu
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    Dimensity 720 Özellikleri

    TSMC'nin 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan yonga seti 2 GHz hızında çalışan iki adet yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeğine sahip. Aynı zamanda 6 enerji tasarruflu ARM Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Yani 8 çekirdekli bir mimari üzerine kurulu.

    Dimensity 720 ayrıca ARM Mali G57 grafik birimi, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama desteği ile geliyor. Buna ek olarak entegre 5G modem ile donatıldığını da belirtelim. Yeni işlemci performans anlamında Dimensity 800'ün altında konumlanıyor.



    https://money.udn.com/money/story/5612/4726664 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dreamblue35 (yunus aydemir) 4 sa.
    bu gün internette gezinirken; oppo a5s telefonu türk telekom çalışır durumdaki eski telefonunu getir şartı ile 565 tl indirim yaparak oppo a5s faturaya ek veriyordu: dur dedim bir bakayım birde peşin satışına telekom un 2799 tl evet 2799-565=2234 bakın bakalım piyasaya kaç lira en düşük
    https://www.epey.com/akilli-telefonlar/oppo-a5s.html
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