MediaTek Dimensity 720'nin ilk müşterileri belli oldu

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Tayvanlı teknoloji devi MediaTek dün 5G destekli Dimensity 720 yonga setini duyurmuştu. Bugün ise hangi şirketlerin yeni işlemciyi akıllı telefonlarında kullanacaklarına dair bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Economic Daily'nin raporuna göre Çinli üreticiler Huawei, Oppo ve Xiaomi yeni yonga setiyle güçlendirilmiş cihazlar hazırlıyor. Dimensity 720'yi temel alan ilk telefonların ne zaman duyurulacağı konusunda kesin bir tarih yok ancak önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmeleri bekleniyor.

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Dimensity 720 Özellikleri

TSMC'nin 7 nm fabrikasyon sürecini temel alan yonga seti 2 GHz hızında çalışan iki adet yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeğine sahip. Aynı zamanda 6 enerji tasarruflu ARM Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Yani 8 çekirdekli bir mimari üzerine kurulu.

Dimensity 720 ayrıca ARM Mali G57 grafik birimi, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama desteği ile geliyor. Buna ek olarak entegre 5G modem ile donatıldığını da belirtelim. Yeni işlemci performans anlamında Dimensity 800'ün altında konumlanıyor.

https://money.udn.com/money/story/5612/4726664

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