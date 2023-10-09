Samsung, darbelere dayanıklı ve hızlı taşınabilir SSD'sini tanıttı

Dinamik Termal Koruma teknolojisiyle geliyor
Samsung Taşınabilir SSD T9 fiyatı ne kadar?
Samsung Portable SSD T9’un fiyatı 140 dolardan başlıyor. 2TB modeli 240 dolar, 4TB modeli 440 dolara satışa çıkacak.
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.