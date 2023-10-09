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    Anlık Bildirim

    Samsung, darbelere dayanıklı ve hızlı taşınabilir SSD'sini tanıttı

    Samsung, darbelere dayanıklı, sağlam ve hızlı yeni taşınabilir SSD modelini tanıttı. Samsung Portable SSD T9, Hindistan'da uygun fiyata satışa sunulacak.        
    samsung portable ssd t9 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni taşınabilir SSD'si “Portable SSD T9” birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı, şimdi resmî olarak tanıtıldı. Hızlı ve dayanıklı taşınabilir SSD isteyenler için yeni bir seçenek; 4TB’a kadar kapasite sunuyor.

    Samsung Portable SSD T9 okuma/yazma hızı nasıl Tam Boyutta Gör
    Yeni SSD T9 modeli, önceki T7’ye kıyasla daha performanslı. 2000 MB/s’ye varan okuma/yazma hızlarıyla iki kat daha iyi performans sunuyor. T9, 20Gbps USB 3.2 Gen 2x2 arayüzünü kullanıyor. 4GB boyutunda FullHD bir video 2 saniyede aktarılabiliyor.

    Dinamik Termal Koruma teknolojisiyle geliyor

    Samsung Portable SSD T9 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni harici SSD T9, hızlı depolama çözümüne ihtiyaç duyan içerik üreticiler için en iyi seçeneklerden biri. Samsung, SSD’nin doğrudan 8K veya 12K kameraya bağlanabileceğini söylüyor. SSD, çok soğuk, sıcak ve darbelere dayanabilecek bir yapıda. SSD, 0-60 derece arası sıcaklıklarda çalışabiliyor, -40 ile 85 derece arasındaki sıcaklıklara (çalışmıyorken) dayanabiliyor. Disk, ayrıca aşırı ısınmadan kaynaklanan performans düşüşlerin azaltan Dinamik Termal Koruma teknolojisine sahip.

    Samsung Taşınabilir SSD T9 fiyatı ne kadar?

    Samsung Portable SSD T9’un fiyatı 140 dolardan başlıyor. 2TB modeli 240 dolar, 4TB modeli 440 dolara satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 22 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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