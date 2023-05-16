Android 14'ün yeni özelliği Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlara geliyor

Ultra HDR, Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlara geliyor
Bilmeyenler için I/O 2023 sırasında Google, Ultra HDR'ı yeni bir görüntü formatı olarak tanıttı. Kısaca yeni format, fotoğrafların geriye dönük uyumlu JPEG formatında çekilmesine izin verirken, 8 bit'in ötesinde bir dinamik aralık sunulmasını olanak tanıyacak. Böylece, akıllı telefon fotoğrafçılığında daha ayrıntılı gölge ve vurgu detayları ile karşılaşacağız.
Son raporlara göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 cihazlarda Ultra HDR formatı için işlemcinin 18 bit ISP'sinden faydalanacak. Bu noktada yonga devinin, Android ekibiyle çalışmalara başladığı bildiriliyor. Dolayısıyla yeni özellik kullanıma sunulur sunulmaz Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlar için aktif olacak. Ultra HDR formatının bir önceki nesil cihazlara uyumlu olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.