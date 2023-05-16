Android 14'ün yeni özelliği Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlara geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere bu yılki Google I/O geliştirici konferansı, özellikle yapay zeka ve görüntüleme teknolojileri konusunda ilginç duyurularla doluydu. Hatta arama devi, Pixel 7a, Pixel Tablet ve Pixel Fold modellerine ek olarak Android 14'ün yeniliklerine değindi. Bunlar arasından en dikkat çeken özellik ise Ultra HDR adı verilen yeni fotoğraf formatı oldu diyebiliriz. Şimdi Qualcomm, bu özelliği Snapdragon 8 Gen 2'li cihazlara ulaştırmak için çalışmalara başladı.

Ultra HDR, Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlara geliyor

Bilmeyenler için I/O 2023 sırasında Google, Ultra HDR'ı yeni bir görüntü formatı olarak tanıttı. Kısaca yeni format, fotoğrafların geriye dönük uyumlu JPEG formatında çekilmesine izin verirken, 8 bit'in ötesinde bir dinamik aralık sunulmasını olanak tanıyacak. Böylece, akıllı telefon fotoğrafçılığında daha ayrıntılı gölge ve vurgu detayları ile karşılaşacağız.

Ayrıca Google, bu formattaki resimlerin mevcut uygulamalarla geriye dönük olarak uyumlu olacağını söylüyor. Ultra HDR formatı, HDR özelliğini desteklemeyen uygulamalarda bile SDR JPEG dosyası olarak gösterilebilecek. Bu durum, kullanıcıların yeni formata sahip görüntüleri başkalarıyla paylaşmasını kolaylaştıracak diyebiliriz.

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Son raporlara göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 cihazlarda Ultra HDR formatı için işlemcinin 18 bit ISP'sinden faydalanacak. Bu noktada yonga devinin, Android ekibiyle çalışmalara başladığı bildiriliyor. Dolayısıyla yeni özellik kullanıma sunulur sunulmaz Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlar için aktif olacak. Ultra HDR formatının bir önceki nesil cihazlara uyumlu olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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