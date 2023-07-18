Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring detaylanıyor

Galaxy Ring geliyor
Bununla birlikte Samsung, Galaxy Ring için bir patent başvurusunda bulundu ve yukarıdaki görüntü Samsung'un AR başlıkları ve gözlükleriyle entegre olabileceğini gösteriyor. Ek olarak akıllı yüzüklerle ilgili en büyük sorunun ise her parmağa uygun yapıda olmamalı. Eğer yüzük parmağa bol gelirse sensörleri aracılığıyla yanlış sağlık raporları sunabilir. Bu cihazların alametifarikası da daha doğru sağlık takibi yapabilecek olmaları. Samsung’un bu problemi nasıl aşacağı ise belirsiz. Öte yandan Galaxy Ring çeşitli durumlarda faydalı bir aksesuar olabilir ancak Samsung'un ürünün ölçeklenebilir olup olmadığına henüz karar vermediği belirtiliyor. Bu kararsızlık sadece üretici tarafında değil tüketici tarafında da var gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)