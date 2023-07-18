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    Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring detaylanıyor

    Samsung'un Galaxy Ring'i geliştirmeye başladığı belirtiliyor. Galaxy Ring’in muhtemelen sağlık özellikleriyle birlikte piyasaya sürüleceği, XR cihazlarıyla entegrasyonun mümkün olduğu söyleniyor.
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    Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni bir endüstri raporuna göre Samsung Galaxy Ring üzerinde geliştirme çalışmaları devam ediyor. Samsung'un Galaxy Ring için kilit bileşen tedarikçilerinden birinin adı ortaya çıktı ve aynı şirket Galaxy S23 serisinin içindeki bazı donanımların geliştirilmesinden de sorumlu. Piyasadaki birçok akıllı yüzük gibi, bu yüzük de muhtemelen sağlıkla ilgili özelliklerin yanı sıra Samsung'un gelecekteki AR başlıklarıyla entegre olabilecek.

    Galaxy Ring geliyor

    Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Boyutu ve dahili alan sınırlamaları nedeniyle Galaxy Ring'i geliştirmek gerçekten zor olabileceğe benziyor zira cihaz, akıllı saatlerden veya bilekliklerden bile daha küçük bir PCB'ye (baskılı devre kartı) ihtiyaç duyuyor. Yeni bir rapor ise ilgili PCB’nin Japon Meiko tarafından üretileceğine işaret ediyor. Aynı firma Galaxy S23 serisi için HDI PCB’ler üretmişti.

    Bununla birlikte Samsung, Galaxy Ring için bir patent başvurusunda bulundu ve yukarıdaki görüntü Samsung'un AR başlıkları ve gözlükleriyle entegre olabileceğini gösteriyor. Ek olarak akıllı yüzüklerle ilgili en büyük sorunun ise her parmağa uygun yapıda olmamalı. Eğer yüzük parmağa bol gelirse sensörleri aracılığıyla yanlış sağlık raporları sunabilir. Bu cihazların alametifarikası da daha doğru sağlık takibi yapabilecek olmaları. Samsung’un bu problemi nasıl aşacağı ise belirsiz. Öte yandan Galaxy Ring çeşitli durumlarda faydalı bir aksesuar olabilir ancak Samsung'un ürünün ölçeklenebilir olup olmadığına henüz karar vermediği belirtiliyor. Bu kararsızlık sadece üretici tarafında değil tüketici tarafında da var gibi görünüyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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