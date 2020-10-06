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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un ekran altı kameralı ilk modeli Galaxy Z Fold 3 olabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Galaxy S21 modelinde kullanmayı planladığı ekran altı kamera teknolojisinin erteleneceği ve Galaxy Z Fold 3 modeline entegre edileceği bildirildi.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un ekran altı kameralı ilk modeli Galaxy Z Fold 3 olabilir
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    Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni nesil Galaxy Z Fold katlanabilir akıllı telefon, doğrudan ekranın altına entegre edilmiş bir ön kameraya sahip ilk Samsung cihazı olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor"

    Henüz ticarileştirmeye uygun değil

    Daha önceki söylentiler, 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek olan Galaxy S21 akıllı telefonların ekran altı kameraya sahip ilk Samsung modelleri olacağı yönündeydi. Ancak Samsung'un, ekran altı kamera teknolojisini henüz ticarileştirmeye uygun görmemesi ve geliştirmeye devam edeceği yönündeki söylentiler, dev şirketin bu kararı neden ertelendiğini anlamamıza yetiyor. Sonuç olarak yeni nesil Galaxy S serisi, ekran altı kamera teknolojisinden yoksun olarak gelecek.

    Samsung'un ekran altı kameralı ilk modeli Galaxy Z Fold 3 olabilir
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    Tüm bu gelişmelere paralel olarak, ekranın altına gizlenen kamera, önümüzdeki yılın ikinci yarısından daha erken bir zamanda tanıtılması beklenen katlanabilir Galaxy Z Fold 3'te görücüye çıkacak. Bu akıllı telefonun kesiksiz, deliksiz ve tamamen çerçevesiz, esnek bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy S21 cihazlara gelince ise bu modellerin ön kamera için delikli bir ekrana sahip olmaları kuvvetle muhtemel diyebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/05/samsung-scraps-the-idea-of-introducing-under-display-camera-technology-with-the-galaxy-s21-series-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 2 hf.
    ya bu ekran altı kamera neye fayda sağlayacak ki ? full view olsa ne yazar. uygulamalara girerken o iğrenç üst durum barı ve o alt sanal tuş gereksizliği varken hiç te ahım şahım bi cacık olacağını zannetmiyorum. tam ekran diye kullanıcıyı kopariyorlar hiç te bile tam ekran kullanmıyoruz, bir kere o ekranın en altında ki çerçevenin mantıklı açıklaması var mı? isteseler 100e100 ekran kasa yapabilirler yani.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sis651 2 hf. ebu41
    Pixel'di sanırım, ekran altı çerçeveyi de diğer kenarlarla aynı kalınlığa getiriyorlar artık. Diğer markalar da geçiş yapacaktır. Çok net bir cevap veren olmadı buna. Alt tarafın biraz göze uzak kaldığı ve kullanımı zorlaştırdığı vs. diyenler var. Bir miktar haklılık payları var ama alışılamayacak şey değil.
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    savinelli (Ahmet A.) 2 hf.
    Bir sonraki büyük beklentim arka kameraların çift yönlü olarak çalışabilmesi. Kamera modülü hem ön hemde arkadan çift yönlü olarak görüntü yakalayabilirse ön kamera olarak kullanılacağı zaman ekranın sadece denk gelen yerindeki pikselleri transparan yapılabilirse efsane olur.
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