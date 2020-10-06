Samsung'un ekran altı kameralı ilk modeli Galaxy Z Fold 3 olabilir

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni nesil Galaxy Z Fold katlanabilir akıllı telefon, doğrudan ekranın altına entegre edilmiş bir ön kameraya sahip ilk Samsung cihazı olabilir.
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Henüz ticarileştirmeye uygun değil
Daha önceki söylentiler, 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek olan Galaxy S21 akıllı telefonların ekran altı kameraya sahip ilk Samsung modelleri olacağı yönündeydi. Ancak Samsung'un, ekran altı kamera teknolojisini henüz ticarileştirmeye uygun görmemesi ve geliştirmeye devam edeceği yönündeki söylentiler, dev şirketin bu kararı neden ertelendiğini anlamamıza yetiyor. Sonuç olarak yeni nesil Galaxy S serisi, ekran altı kamera teknolojisinden yoksun olarak gelecek.
Tüm bu gelişmelere paralel olarak, ekranın altına gizlenen kamera, önümüzdeki yılın ikinci yarısından daha erken bir zamanda tanıtılması beklenen katlanabilir Galaxy Z Fold 3'te görücüye çıkacak. Bu akıllı telefonun kesiksiz, deliksiz ve tamamen çerçevesiz, esnek bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy S21 cihazlara gelince ise bu modellerin ön kamera için delikli bir ekrana sahip olmaları kuvvetle muhtemel diyebiliriz.
https://www.gizmochina.com/2020/10/05/samsung-scraps-the-idea-of-introducing-under-display-camera-technology-with-the-galaxy-s21-series-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS