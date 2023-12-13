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    Samsung'un gelecek yol haritası sızdı: Fold Lite ve daha fazlası

    Koreli haber kaynağı Naver tarafından Samsung'un gelecek yol haritası paylaşıldı. Teknoloji devi, amiral gemisi FE modeli, Galaxy Fold Lite ve Galaxy A serisi özelinde konsolidasyona hazırlanıyor.
    Samsung'un gelecek yol haritası sızdı: Fold Lite ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Koreli haber kaynağı Naver, şirketin geleceğe yönelik iddialı planlarına açıklık getirdi. Gelecekte bütçe odaklı Fold Lite, yepyeni bir FE modeli ve tasarımsal yenilikler ile karşılaşabiliriz. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Amiral gemisi Galaxy FE ve Fold Lite

    FE serisinden başlayacak olursak, performanstan ödün vermeyen yeni bir model planlanıyor. Bunu iPhone Pro serisi veya Ultra amiral gemisinin daha küçük bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Ancak bu cihazın çıkış tarihi veya ayrıntıları henüz paylaşılmadı. 

    Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Raporda ise Galaxy Z Fold Lite modelinden bahsediliyor ancak nihai karar henüz alınmadı. Bu noktada Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi.

    Sonuncu ama en önemli bilgi, Galaxy S25 ve sonrasında yeni bir tasarım hedefleniyor. Ayrıca hem Galaxy A hem de katlanabilir segmente şirketin konsolidasyona yöneldiğini görebiliriz. Kısaca ana akım modeller ağırlık kazanabilir.

    Bu bilgiler her ne kadar heyecan verici olsa da, geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Niketim Samsung'un planları da önümüzdeki süreçte değişebilir. Ancak Koreli devin önemli yeniliklere hazırlandığı açık.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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