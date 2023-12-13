Samsung'un gelecek yol haritası sızdı: Fold Lite ve daha fazlası

Amiral gemisi Galaxy FE ve Fold Lite
FE serisinden başlayacak olursak, performanstan ödün vermeyen yeni bir model planlanıyor. Bunu iPhone Pro serisi veya Ultra amiral gemisinin daha küçük bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Ancak bu cihazın çıkış tarihi veya ayrıntıları henüz paylaşılmadı.
Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Raporda ise Galaxy Z Fold Lite modelinden bahsediliyor ancak nihai karar henüz alınmadı. Bu noktada Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi.
Sonuncu ama en önemli bilgi, Galaxy S25 ve sonrasında yeni bir tasarım hedefleniyor. Ayrıca hem Galaxy A hem de katlanabilir segmente şirketin konsolidasyona yöneldiğini görebiliriz. Kısaca ana akım modeller ağırlık kazanabilir.
Bu bilgiler her ne kadar heyecan verici olsa da, geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Niketim Samsung'un planları da önümüzdeki süreçte değişebilir. Ancak Koreli devin önemli yeniliklere hazırlandığı açık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.