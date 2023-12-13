Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Koreli haber kaynağı Naver, şirketin geleceğe yönelik iddialı planlarına açıklık getirdi. Gelecekte bütçe odaklı Fold Lite, yepyeni bir FE modeli ve tasarımsal yenilikler ile karşılaşabiliriz. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Amiral gemisi Galaxy FE ve Fold Lite

FE serisinden başlayacak olursak, performanstan ödün vermeyen yeni bir model planlanıyor. Bunu iPhone Pro serisi veya Ultra amiral gemisinin daha küçük bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Ancak bu cihazın çıkış tarihi veya ayrıntıları henüz paylaşılmadı.

Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Raporda ise Galaxy Z Fold Lite modelinden bahsediliyor ancak nihai karar henüz alınmadı. Bu noktada Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi.

Sonuncu ama en önemli bilgi, Galaxy S25 ve sonrasında yeni bir tasarım hedefleniyor. Ayrıca hem Galaxy A hem de katlanabilir segmente şirketin konsolidasyona yöneldiğini görebiliriz. Kısaca ana akım modeller ağırlık kazanabilir.

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Bu bilgiler her ne kadar heyecan verici olsa da, geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Niketim Samsung'un planları da önümüzdeki süreçte değişebilir. Ancak Koreli devin önemli yeniliklere hazırlandığı açık.

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Samsung'un gelecek yol haritası sızdı: Fold Lite ve daha fazlası