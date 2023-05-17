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    Anlık Bildirim

    Samsung'un QD-OLED'i 2023'ün en iyi ekranı seçildi

    SID (Society For Information Displays), 2023 yılının en iyi ekran ödülünü Samsung'a verdi. Ödüllü QD-OLED ekran özellikleri ile neler sunuyor?                   
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    2023'ün en iyi ekranı ödülü Samsung QD-OLED Tam Boyutta Gör
    Samsung’un QD-OLED panelleri, daha yüksek renk hacmi, daha yüksek ışık ve parlaklık sayesinde pek çok ödül aldı. Şimdi de SID’den 2023’ün en iyi ekranı ödülünü aldı.

    Samsung Display, TV ve monitörlerde kullandıkları QD-OLED panelleri için SID’den ödül aldıklarını duyurdu. SID’e göre, Samsung’un QD-OLED paneli, çarpıcı renkler, muazzam detaylar ve sürükleyici deneyim sunan çığır açıcı çeşitli teknolojilere sahip. Panel, gerçeğe yakın renkleri hassas ve tutarlı bir şekilde yeniden üretebiliyor.

    QD-OLED paneller, sektörde kullanılan en büyük renk alanı olan BT2020 renk alanının %90’ını yeniden üretme özelliğine sahip. Samsung’un ikinci nesil QD-OLED paneli, HyperEfficient EL materyali sayesinde %30 daha iyi renk parlaklığı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. S95B, S90C, S95C TV’ler, Samsung QD-OLED panelleri kullanan modeller arasında.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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