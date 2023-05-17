Samsung'un QD-OLED'i 2023'ün en iyi ekranı seçildi

Samsung Display, TV ve monitörlerde kullandıkları QD-OLED panelleri için SID’den ödül aldıklarını duyurdu. SID’e göre, Samsung’un QD-OLED paneli, çarpıcı renkler, muazzam detaylar ve sürükleyici deneyim sunan çığır açıcı çeşitli teknolojilere sahip. Panel, gerçeğe yakın renkleri hassas ve tutarlı bir şekilde yeniden üretebiliyor.
QD-OLED paneller, sektörde kullanılan en büyük renk alanı olan BT2020 renk alanının %90’ını yeniden üretme özelliğine sahip. Samsung’un ikinci nesil QD-OLED paneli, HyperEfficient EL materyali sayesinde %30 daha iyi renk parlaklığı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. S95B, S90C, S95C TV’ler, Samsung QD-OLED panelleri kullanan modeller arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.