Samsung'un QD-OLED'i 2023'ün en iyi ekranı seçildi

Tam Boyutta Gör Samsung’un QD-OLED panelleri, daha yüksek renk hacmi, daha yüksek ışık ve parlaklık sayesinde pek çok ödül aldı. Şimdi de SID’den 2023’ün en iyi ekranı ödülünü aldı.

Samsung, yeni QD-OLED TV'lerini duyurdu! İşte özellikleri 4 ay önce eklendi

Samsung Display, TV ve monitörlerde kullandıkları QD-OLED panelleri için SID’den ödül aldıklarını duyurdu. SID’e göre, Samsung’un QD-OLED paneli, çarpıcı renkler, muazzam detaylar ve sürükleyici deneyim sunan çığır açıcı çeşitli teknolojilere sahip. Panel, gerçeğe yakın renkleri hassas ve tutarlı bir şekilde yeniden üretebiliyor.

QD-OLED paneller, sektörde kullanılan en büyük renk alanı olan BT2020 renk alanının %90’ını yeniden üretme özelliğine sahip. Samsung’un ikinci nesil QD-OLED paneli, HyperEfficient EL materyali sayesinde %30 daha iyi renk parlaklığı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. S95B, S90C, S95C TV’ler, Samsung QD-OLED panelleri kullanan modeller arasında.

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