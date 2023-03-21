Samsung, uygun fiyatlı S90C OLED TV serisini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung S90C OLED TV serisi neler sunuyor?
Bilmeyenler için Samsung, akıllı televizyon pazarında uzun bir süredir QLED TV modelleri ile varlık gösteriyordu. Ancak 2022 yılı itibarıyla QD-OLED panellere geçiş yapan yapan teknoloji devi, ürün gamını hızla çeşitlendirmeye başladı. Bu bağlamda yeni tanıtılan S90C QD-OLED serisi, 4K çözünürlük, 10 bit QD-OLED panel, 2.000 nit'e kadar parlaklık ve 144Hz yenileme hızı ile kullanıcılara sunulacak.
Yapılan resmi açıklamada Samsung, ailenin 55 inç modelinin 1.899 dolar, 77 inçlik sürümün ise 3.599 dolar fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. Bu fiyatlar geçen yılın modellerinden daha yüksek, ancak LG'nin G3 serisinin fiyatlarıyla aynı. Ayrıca seriye gelecekte 65 inçlik bir model daha ekleneceğini belirtelim. Ancak bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.
An itibarıyla küresel pazarda satışa sunulan Samsung S90C ve S95C OLED TV ailesinin ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de satılması bekleniyor. Ancak güncel dolar kuru nedeniyle inanılmaz pahalı fiyatlar ile karşı karşıya kalacağımızı belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)