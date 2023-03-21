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    Samsung, uygun fiyatlı S90C OLED TV serisini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung, uygun fiyatlı S90C QD-OLED TV serisini tanıttı. Peki LG C3 serisine rakip olacak akıllı televizyonlar neler sunuyor? İşte Samsung S90C modelinin fiyatı ve özellikleri
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    Samsung, uygun fiyatlı S90C OLED TV serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, OLED TV ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Geride bıraktığımız CES 2023 fuarında QD-OLED modelleri ile ses getirmeye başaran marka, şimdi uygun fiyatlı S90C QD-OLED TV serisini tanıttı. 

    Samsung S90C OLED TV serisi neler sunuyor?

    Bilmeyenler için Samsung, akıllı televizyon pazarında uzun bir süredir QLED TV modelleri ile varlık gösteriyordu. Ancak 2022 yılı itibarıyla QD-OLED panellere geçiş yapan yapan teknoloji devi, ürün gamını hızla çeşitlendirmeye başladı. Bu bağlamda yeni tanıtılan S90C QD-OLED serisi, 4K çözünürlük, 10 bit QD-OLED panel, 2.000 nit'e kadar parlaklık ve 144Hz yenileme hızı ile kullanıcılara sunulacak.

    Samsung, uygun fiyatlı S90C OLED TV serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung S90C QD-OLED serisi, üst model S95C serisinden farklı olarak duvar bağlantısı ve harici bağlantı kutusu içermiyor. Buna karşın yapay zekâ temelli HDR işlemeDolby Atmos ve Samsung'un tescilli Nesne izleme ses teknolojisinin kırpılmış bir versiyonu ile geliyor. Böylece uygun bir fiyatla son nesil QD-OLED (Quantum Dot OLED) teknolojisini bir araya getiren bir model olacak diyebiliriz.

    Yapılan resmi açıklamada Samsung, ailenin 55 inç modelinin 1.899 dolar, 77 inçlik sürümün ise 3.599 dolar fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. Bu fiyatlar geçen yılın modellerinden daha yüksek, ancak LG'nin G3 serisinin fiyatlarıyla aynı. Ayrıca seriye gelecekte 65 inçlik bir model daha ekleneceğini belirtelim. Ancak bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

    An itibarıyla küresel pazarda satışa sunulan Samsung S90C ve S95C OLED TV ailesinin ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de satılması bekleniyor. Ancak güncel dolar kuru nedeniyle inanılmaz pahalı fiyatlar ile karşı karşıya kalacağımızı belirtelim. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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