Samsung, uygun fiyatlı S90C OLED TV serisini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, OLED TV ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Geride bıraktığımız CES 2023 fuarında QD-OLED modelleri ile ses getirmeye başaran marka, şimdi uygun fiyatlı S90C QD-OLED TV serisini tanıttı.

Samsung S90C OLED TV serisi neler sunuyor?

Bilmeyenler için Samsung, akıllı televizyon pazarında uzun bir süredir QLED TV modelleri ile varlık gösteriyordu. Ancak 2022 yılı itibarıyla QD-OLED panellere geçiş yapan yapan teknoloji devi, ürün gamını hızla çeşitlendirmeye başladı. Bu bağlamda yeni tanıtılan S90C QD-OLED serisi, 4K çözünürlük, 10 bit QD-OLED panel, 2.000 nit'e kadar parlaklık ve 144Hz yenileme hızı ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Samsung S90C QD-OLED serisi, üst model S95C serisinden farklı olarak duvar bağlantısı ve harici bağlantı kutusu içermiyor. Buna karşın yapay zekâ temelli HDR işleme, Dolby Atmos ve Samsung'un tescilli Nesne izleme ses teknolojisinin kırpılmış bir versiyonu ile geliyor. Böylece uygun bir fiyatla son nesil QD-OLED (Quantum Dot OLED) teknolojisini bir araya getiren bir model olacak diyebiliriz.

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Yapılan resmi açıklamada Samsung, ailenin 55 inç modelinin 1.899 dolar, 77 inçlik sürümün ise 3.599 dolar fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. Bu fiyatlar geçen yılın modellerinden daha yüksek, ancak LG'nin G3 serisinin fiyatlarıyla aynı. Ayrıca seriye gelecekte 65 inçlik bir model daha ekleneceğini belirtelim. Ancak bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

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An itibarıyla küresel pazarda satışa sunulan Samsung S90C ve S95C OLED TV ailesinin ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de satılması bekleniyor. Ancak güncel dolar kuru nedeniyle inanılmaz pahalı fiyatlar ile karşı karşıya kalacağımızı belirtelim.

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Samsung, uygun fiyatlı S90C OLED TV serisini tanıttı