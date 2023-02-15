Samsung, akıllı telefonlarına ChatGPT gibi bir yapay zeka ekleyebilir

Samsung, ürünlerine ChatGPT benzeri bir sistem ekleyebilir
Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, Malezya'da düzenlenen bir basın toplantısında, Samsung'un yapay zeka tabanlı yeni teknolojiler geliştirmek için küresel BT şirketleriyle ortaklık kurma olasılığını ima etti. TM Roh, ChatGPT'yi örnek olarak göstererek "ChatGPT'nin makine öğrenimi ve derin öğrenimi yenilikleri gösteriyor. Dil modeli, Samsung'un daha da gelişmesinin yolunu açacak."
Samsung, akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere mobil cihazlarına daha gelişmiş yapay zeka özellikleri eklemek için gelişmiş dil modellerinden yararlanabilir. Raporlar, Samsung'un yapay zeka Ar-Ge merkezinin "gelecekte daha iyi yapay zeka teknolojileri bulmak için çeşitli ortaklarla işbirliğine açık" olduğunu söylüyor.
Öte yandan Samsung, kendisini biraz unutmuş olduğumuz, yanlışlıkla karşımıza çıkan Bixby sesli asistana sahip. 2017’de hayatımıza giren ve giderek de hayatımızdan çıkan Bixby, ChatGPT benzeri bir dil modeliyle desteklenirse son derece başarılı bir mobil asistan olabilir. Samsung’un ChatGPT gibi bir yapay zekayı sadece akıllı telefonlar özelinde de düşünmemek gerek. Zira Güney Koreli teknoloji devi tüketici elektroniğinin neredeyse her alanında akıllı ürünlere sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah