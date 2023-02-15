Samsung, akıllı telefonlarına ChatGPT gibi bir yapay zeka ekleyebilir

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekalar ve ChatGPT gibi sohbet robotları artık hayatımızda daha geniş bir alan kaplıyor. Bu modeller artık küçük bir araç olmaktan daha büyük sistemlere eklenmeye başlanıyor. Samsung ise kendi ürünlerine yapay zeka yetenekleri eklemeye çalışıyor olabilir.

Samsung, ürünlerine ChatGPT benzeri bir sistem ekleyebilir

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, Malezya'da düzenlenen bir basın toplantısında, Samsung'un yapay zeka tabanlı yeni teknolojiler geliştirmek için küresel BT şirketleriyle ortaklık kurma olasılığını ima etti. TM Roh, ChatGPT'yi örnek olarak göstererek "ChatGPT'nin makine öğrenimi ve derin öğrenimi yenilikleri gösteriyor. Dil modeli, Samsung'un daha da gelişmesinin yolunu açacak."

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Samsung, akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere mobil cihazlarına daha gelişmiş yapay zeka özellikleri eklemek için gelişmiş dil modellerinden yararlanabilir. Raporlar, Samsung'un yapay zeka Ar-Ge merkezinin "gelecekte daha iyi yapay zeka teknolojileri bulmak için çeşitli ortaklarla işbirliğine açık" olduğunu söylüyor.

Öte yandan Samsung, kendisini biraz unutmuş olduğumuz, yanlışlıkla karşımıza çıkan Bixby sesli asistana sahip. 2017’de hayatımıza giren ve giderek de hayatımızdan çıkan Bixby, ChatGPT benzeri bir dil modeliyle desteklenirse son derece başarılı bir mobil asistan olabilir. Samsung’un ChatGPT gibi bir yapay zekayı sadece akıllı telefonlar özelinde de düşünmemek gerek. Zira Güney Koreli teknoloji devi tüketici elektroniğinin neredeyse her alanında akıllı ürünlere sahip.

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Samsung’un telefonlarına ChatGPT gibi bir yapay zeka gelebilir