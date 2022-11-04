Samsung, Apple ile dalga geçmeye devam ediyor: iPhone'u bırakın!

Tam Boyutta Gör Samsung’un iPhone kullanıcılarına takıntısı “On the Fence” reklamıyla devam ediyor. Samsung, bu sefer de Apple ile katlanabilir iPhone çıkarmadığı için dalga geçiyor.

Samsung: Katlanabilir tasarım ve harika kameralar bizde

Şirket, Apple’ın bariz yenilik eksikliğini bir kez daha hedef alıyor. Reklamda çitte oturan bir iPhone kullanıcısı, Apple’da kalması konusunda ikna edilmeye çalışılıyor ancak sonuç vermiyor. Kullanıcı, Samsung tarafında katlanabilir telefonlar ve destansı kameraları deneyimleme şansı bulacağını söyleyip çitten atlıyor. Bu arada iPhone kullanıcıları da tüm yenilikler Samsung tarafındayken Apple’ı neden beklediklerini sorguluyor.

Samsung, son reklamlarıyla iPhone’a geçenleri hedefliyor. Şirket, iPhone 14 serisinin duyurulmasından bu yana Apple ile dalga geçen paylaşımlarda bulunuyor. Kamera donanımı, katlanabilir/katlanan tasarım eksikliği ve daha birçok noktadan Apple’ı vuruyor. Son olarak, iPhone 14 için “iPhone’lara yenilik yakında gelmeyecek. Yenilik zaten burada, Galaxy’de” söylemişti.

Samsung açıkladı: Apple'ın katlanabilir cihazı ne zaman gelecek? 1 gün önce eklendi

iPhone katlanabilir telefon 2024'te gelecek iddiası

Apple’ın katlanabilir iPhone için yatırımlarını duyuyoruz ancak cihazın ne zaman tanıtılacağı hatta çıkıp çıkmayacağı bile belirsiz. İlginç olarak, Samsung’un üst düzey yöneticileri, Apple’ın ilk katlanabilir telefonunu 2024’te çıkaracağını öne sürüyor.

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