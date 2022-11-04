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    Anlık Bildirim

    Samsung, Apple ile dalga geçmeye devam ediyor: iPhone'u bırakın!

    iPhone katlanabilir telefon uzun süredir konuşuluyor ancak hâlâ çıkmadı. Samsung, yeni Apple karşıtı reklam filminde şirketi katlanan telefon eksikliğinden vuruyor.
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    samsung apple iphone reklamı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un iPhone kullanıcılarına takıntısı “On the Fence” reklamıyla devam ediyor. Samsung, bu sefer de Apple ile katlanabilir iPhone çıkarmadığı için dalga geçiyor.

    Samsung: Katlanabilir tasarım ve harika kameralar bizde

    Şirket, Apple’ın bariz yenilik eksikliğini bir kez daha hedef alıyor. Reklamda çitte oturan bir iPhone kullanıcısı, Apple’da kalması konusunda ikna edilmeye çalışılıyor ancak sonuç vermiyor. Kullanıcı, Samsung tarafında katlanabilir telefonlar ve destansı kameraları deneyimleme şansı bulacağını söyleyip çitten atlıyor. Bu arada iPhone kullanıcıları da tüm yenilikler Samsung tarafındayken Apple’ı neden beklediklerini sorguluyor.

    Samsung, son reklamlarıyla iPhone’a geçenleri hedefliyor. Şirket, iPhone 14 serisinin duyurulmasından bu yana Apple ile dalga geçen paylaşımlarda bulunuyor. Kamera donanımı, katlanabilir/katlanan tasarım eksikliği ve daha birçok noktadan Apple’ı vuruyor. Son olarak, iPhone 14 için “iPhone’lara yenilik yakında gelmeyecek. Yenilik zaten burada, Galaxy’de” söylemişti.

    iPhone katlanabilir telefon 2024'te gelecek iddiası

    Apple’ın katlanabilir iPhone için yatırımlarını duyuyoruz ancak cihazın ne zaman tanıtılacağı hatta çıkıp çıkmayacağı bile belirsiz. İlginç olarak, Samsung’un üst düzey yöneticileri, Apple’ın ilk katlanabilir telefonunu 2024’te çıkaracağını öne sürüyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 13 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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