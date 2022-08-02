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    Samsung'un kelime oyunu ile adlandırdığı yeni maskotu ile tanışın: G-nusmas

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un maskot olarak kullanacağı küçük uzaylı yaratığının artık bir adı var ve ona G-nusmas deniyor.                             
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    Samsung'un yeni maskotu ile tanışın: G-nusmas
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    Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition için geçtiğimiz dönemde yayınlanan bir reklamda uzaylılar yer almıştı ve Samsung'un yeni maskotu da uzaylı olacak. Zira şirket zaten G-nusmas ticari markasının patentini almış durumda.

    G-nusmas, Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alabilir

    Temmuz ayının sonunda Samsung, G-nusmas ticari markası için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurdu. Belgeler, geleceğin maskotunun 3 boyutlu bir görüntüsünü içeriyor ve maskot bir çizgi filmden türetilmiş, gülümseyen bir uzaylıya benziyor. G-nusmas'ın Samsung'un yeni hizmetinin veya genel olarak özel Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition'ın yüzü olabileceği anlamına gelebilir.

    Samsung'un anlamsız gibi görünen G-nusmas kelimesini seçmesinin elbette bir nedeni var. G-nusmas, Samsung'un tire ile ayrılmış şekilde tersten yazılmış halini temsil ediyor. Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarını duyurduğu Galaxy Unpacked etkinliği sırasında G-nusmas'ı kullanması kuvvetle muhtemel.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 4 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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