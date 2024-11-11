Samsung'un yeni özelliği Android Auto'yu bozabiliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un telefonlarına ve tabletlerine yayınladığı Kasım 2024 güncellemesi, geliştirilmiş otomatik engelleyici özelliğini getiriyor. Bu özellik, maksimum ayara getirildiğinde telefonun USB-C portu üzerinden bağlanan cihazlarla iletişim kurması engelleniyor. Bu, şarj cihazları dışında, USB aksesuarların kullanılmayacağı anlamına geliyor.

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Otomatik engelleyici maksimum ayarda tutmayın!

Bu kısıtlama, telefonun uyumlu aracın bilgi-eğlence sistemine bağlandığında kablolu Android Auto'nun çalışmayacağı anlamına da geliyor. Neyse ki maksimum ayar varsayılan olarak açık değil. Yani Android Auto işlevselliği otomatik olarak bozulmuyor. Ancak, Galaxy telefonunuzdaki Otomatik Engelleyici özelliğinde Maksimum ayarı yaptıysanız, bunu unutabilir ve telefonunuzu Android Auto için arabanıza bağlarken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Otomatik Engelleyicinin Android Auto'yu devre dışı bırakmamasını sağlamak için Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Otomatik Engelleyici - Maksimum kısıtlamalar'a gidin ve ekranın üst kısmındaki geçiş düğmesini devre dışı bırakın. Yalnız güvenlik için, telefonunuzu herkesin erişimine açık şarj noktalarında şarj ederken bu ayarı açmayı unutmayın.

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