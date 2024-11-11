Samsung'un yeni özelliği Android Auto'yu bozabiliyor

Otomatik engelleyici maksimum ayarda tutmayın!
Bu kısıtlama, telefonun uyumlu aracın bilgi-eğlence sistemine bağlandığında kablolu Android Auto'nun çalışmayacağı anlamına da geliyor. Neyse ki maksimum ayar varsayılan olarak açık değil. Yani Android Auto işlevselliği otomatik olarak bozulmuyor. Ancak, Galaxy telefonunuzdaki Otomatik Engelleyici özelliğinde Maksimum ayarı yaptıysanız, bunu unutabilir ve telefonunuzu Android Auto için arabanıza bağlarken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Otomatik Engelleyicinin Android Auto'yu devre dışı bırakmamasını sağlamak için Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Otomatik Engelleyici - Maksimum kısıtlamalar'a gidin ve ekranın üst kısmındaki geçiş düğmesini devre dışı bırakın. Yalnız güvenlik için, telefonunuzu herkesin erişimine açık şarj noktalarında şarj ederken bu ayarı açmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über