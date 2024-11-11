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    Anlık Bildirim

    Samsung'un yeni özelliği Android Auto'yu bozabiliyor

    Android Auto kullanan Samsung telefon kullanıcıları dikkat! Ayarlar doğru yapılmadığında, Galaxy telefonlardaki geliştirilmiş otomatik engelleyici özelliği Android Auto'yu bozabiliyor.
    samsung telefon otomatik engelleyici android auto Tam Boyutta Gör
    Samsung'un telefonlarına ve tabletlerine yayınladığı Kasım 2024 güncellemesi, geliştirilmiş otomatik engelleyici özelliğini getiriyor. Bu özellik, maksimum ayara getirildiğinde telefonun USB-C portu üzerinden bağlanan cihazlarla iletişim kurması engelleniyor. Bu, şarj cihazları dışında, USB aksesuarların kullanılmayacağı anlamına geliyor.

    Otomatik engelleyici maksimum ayarda tutmayın!

    Bu kısıtlama, telefonun uyumlu aracın bilgi-eğlence sistemine bağlandığında kablolu Android Auto'nun çalışmayacağı anlamına da geliyor. Neyse ki maksimum ayar varsayılan olarak açık değil. Yani Android Auto işlevselliği otomatik olarak bozulmuyor. Ancak, Galaxy telefonunuzdaki Otomatik Engelleyici özelliğinde Maksimum ayarı yaptıysanız, bunu unutabilir ve telefonunuzu Android Auto için arabanıza bağlarken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

    Otomatik Engelleyicinin Android Auto'yu devre dışı bırakmamasını sağlamak için Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Otomatik Engelleyici - Maksimum kısıtlamalar'a gidin ve ekranın üst kısmındaki geçiş düğmesini devre dışı bırakın. Yalnız güvenlik için, telefonunuzu herkesin erişimine açık şarj noktalarında şarj ederken bu ayarı açmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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