Samsung ve LG'den dev iş birliği: W-OLED paneller yolda

Tam Boyutta Gör Panel teknolojileri söz konusu olduğunda sektörün önde gelen isimlerinden LG Display ve Samsung, yeni bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Her iki markanın, OLED ekran üretimi ve tedariki için görüşmelere başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar

LG ve Samsung ortak çalışacak

Bilmeyenler için yeni iş birliğine dair ilk söylentiler, 2021'in başlarında ortaya çıktı. Ancak bir süre sonra Güney Kore medyası, anlaşma üzerinden aylar geçtiğini ve hiçbir ilerleme kaydedilmediğini bildirdi. Öyle kii Temmuz 2022'de LG, müzakerelerin durma noktasına geldiğini söyledi.

Şimdi The Elec'in haberine göre her iki şirket, konuyla ilgili görüşmelere tekrar başladı. Anlaşmaya göre Samsung, pazardaki en büyük rakibi LG Display'den 200.000 ila 300.000 beyaz OLED (W-OLED) panel tedarik etmeyi planlıyor. Bildiğiniz üzere Samsung, LCD sıvı kristal ekran (LCD) üretimini 2022 yılında sonlandırdı. Bununla birlikte marka, LCD paneller için büyük ölçüde Çinli tedarikçilere güveniyor.

OLED TV yelpazesi genişliyor

Bildirilenlere göre yeni anlaşma, Samsung'un orta üst seviye OLED ürün yelpazesini genişletmesini sağlayacak. Ayrıca yeni W-OLED panelden güç alan akıllı TV modellerinin, gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ek olarak yeni anlaşmanın Samsung'dan çok LG için öncelik taşıdğını belirtelim. Nitekim dev üretici, geçen yılı ciddi mali kayıplar ile kapattı.

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Kısaca hatırlayacak olursak OLED paneller, LCD panellere kıyasla daha iyi bir görüntü kalitesi ile yüksek bütçeli akıllı TV modellerinde karşımıza çıkıyor. Bu noktada LCD'ler arkadan aydınlatma çözümleri kullanırken, OLED altyapısında her piksel kendi aydınlatmasına sahip. Dolayısıyla daha iyi bir hassasiyet, renk ve kontrast seviyesi sunuyor diyebiliriz.

Öte yandan OLED ekranlarda yaşanan ''Burn-in'' kısaca yanma sorunları, kullanıcılarda soru işaretlerine neden oldu. Günümüzde ise dahili donanım ve yazılımlar ile bu sorunun büyük oranda çözüldüğünü belirtelim.

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Samsung ve LG'den dev iş birliği: W-OLED paneller yolda