Samsung, iPad ve MacBook'lar için OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung'un Apple ile uzun vadeli bir ilişki kurmaya çalıştığı iddia ediyor. Samsung Display'in yeni MacBook ve iPad serisi cihazlar için ekran üretmek üzere büyük ölçekli bir sözleşme imzalandığına dair söylentiler var. Yerel rakip LG'ye ait ekran fabrikalarının maksimum kapasitede çalıştığı için şu anda yeni sipariş alamadığını belirtelim.
LCD panel üretimini durdurmuştu
Samsung Display daha önce BOE ve AU Optronics'in rekabetine dayanamayarak LCD panel üretimini durdurmuştu. Şirket eski LCD üretim tesislerinin çoğunu uluslararası rakiplerine sattı ve o zamandan bu yana televizyonlar için QD-OLED ekran teknolojisine odaklandı. Şimdi ise oldukça "sağlam" bir müşteri için premium OLED çözümlerinde elini güçlendirmeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı