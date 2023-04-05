Samsung, iPad ve MacBook'lar için OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacak

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, bünyesinde yer alan Samsung Display bölümünün OLED ekran üretimine 2026 yılına kadar 4.1 trilyon won (3.14 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Güney Kore'nin Asan kentinde kullanılması planlanan kaynak, üretimin genişletilmesi ve böylelikle artan talebin karşılanmasına yardımcı olacak.

Apple, 13.4 inç OLED ekranlı MacBook Air üzerinde çalışıyor 4 gün önce eklendi

Samsung'un Apple ile uzun vadeli bir ilişki kurmaya çalıştığı iddia ediyor. Samsung Display'in yeni MacBook ve iPad serisi cihazlar için ekran üretmek üzere büyük ölçekli bir sözleşme imzalandığına dair söylentiler var. Yerel rakip LG'ye ait ekran fabrikalarının maksimum kapasitede çalıştığı için şu anda yeni sipariş alamadığını belirtelim.

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LCD panel üretimini durdurmuştu

Samsung Display daha önce BOE ve AU Optronics'in rekabetine dayanamayarak LCD panel üretimini durdurmuştu. Şirket eski LCD üretim tesislerinin çoğunu uluslararası rakiplerine sattı ve o zamandan bu yana televizyonlar için QD-OLED ekran teknolojisine odaklandı. Şimdi ise oldukça "sağlam" bir müşteri için premium OLED çözümlerinde elini güçlendirmeye çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Japon OLED ekran üreticisi JOLED geçtiğimiz hafta kapanacağını duyurdu. Söz konusu şirketin Apple, ASUS, Eizo, LG ve Sony ile sözleşmeleri vardı. İlginçtir ki Samsung'un OLED üretimini genişletme haberi JOLED'in kapanma haberiyle aynı zamana denk geldi. Görünen o ki ismi geçen bu markaların çoğu için Samsung Display yolu görünecek.

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Samsung, OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacak