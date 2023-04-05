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    Samsung, iPad ve MacBook'lar için OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacak

    Samsung Electronics ekran bölümü için kesenin ağzını açıyor. Güney Koreli dev, Samsung Display bölümünün OLED panel üretimine 3.14 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
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    Samsung, OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, bünyesinde yer alan Samsung Display bölümünün OLED ekran üretimine 2026 yılına kadar 4.1 trilyon won (3.14 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Güney Kore'nin Asan kentinde kullanılması planlanan kaynak, üretimin genişletilmesi ve böylelikle artan talebin karşılanmasına yardımcı olacak.

    Samsung'un Apple ile uzun vadeli bir ilişki kurmaya çalıştığı iddia ediyor. Samsung Display'in yeni MacBook ve iPad serisi cihazlar için ekran üretmek üzere büyük ölçekli bir sözleşme imzalandığına dair söylentiler var. Yerel rakip LG'ye ait ekran fabrikalarının maksimum kapasitede çalıştığı için şu anda yeni sipariş alamadığını belirtelim.

    Samsung, OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör

    LCD panel üretimini durdurmuştu

    Samsung Display daha önce BOE ve AU Optronics'in rekabetine dayanamayarak LCD panel üretimini durdurmuştu. Şirket eski LCD üretim tesislerinin çoğunu uluslararası rakiplerine sattı ve o zamandan bu yana televizyonlar için QD-OLED ekran teknolojisine odaklandı. Şimdi ise oldukça "sağlam" bir müşteri için premium OLED çözümlerinde elini güçlendirmeye çalışıyor.

    Samsung, OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Japon OLED ekran üreticisi JOLED geçtiğimiz hafta kapanacağını duyurdu. Söz konusu şirketin Apple, ASUS, Eizo, LG ve Sony ile sözleşmeleri vardı. İlginçtir ki Samsung'un OLED üretimini genişletme haberi JOLED'in kapanma haberiyle aynı zamana denk geldi. Görünen o ki ismi geçen bu markaların çoğu için Samsung Display yolu görünecek.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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