    Samsung, Apple'ı takipte: Galaxy S27 Ultra, yeni kamera sistemiyle geliyor

    Apple'ın iPhone 18 Pro modellere değişken diyafram özelliğini getireceğine dair sızıntının ardından, Samsung'un da bu özelliği amiral gemisi telefonlarına getirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

    samsung galaxy s27 ultra değişken diyaframlı kamera Tam Boyutta Gör
    Samsung, Apple'ı takip ederek akıllı telefon kameralarına değişken diyafram eklemeyi planlıyor. Bu bilgi, Samsung'un akıllı telefonlar için değişken diyafram teknolojisi geliştirmeleri için birden fazla kamera modülü üreticisinden talepte bulunduğunu iddia eden sektör kaynaklarına atıfta bulunan ET News'ten geldi.

    Üreticilerden ikisi (Samsung Electro-Mechanics ve MCNEX), talebi yerine getirmek için çalışmalara başladı bile. Rapor ayrıca, Samsung'un Galaxy telefonlarında değişken diyafram kullanmaya son derece kararlı olduğunu da ekliyor. Yakında tanıtılacak Galaxy S26 serisine bu teknolojiyi getirmek için çok geç olduğundan, Galaxy S27 serisi kamera yükseltmesini içerebilir.

    iPhone 18 Pro değişken diyaframlı kamerayla geliyor, Samsung için bir ilk değil

    Apple'ın entegrasyonuna gelince, bu yıl Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 serisinin değişken diyafram özelliğini getireceği söyleniyor. Apple daha önce hiçbir iPhone kamerasında değişken diyafram kullanmadı. iPhone 14 Pro'dan iPhone 17 Pro'ya kadar tüm modellerin ana kameraları f/1.78 sabit diyaframa sahip ve lens her zaman tamamen açık ve bu diyaframla çekim yapıyor. Samsung, daha önce 2018 ve 2019 yıllarında Galaxy S9 ve Galaxy S10 modellerine değişken diyaframlı kamera getirmiş ancak artan kalınlık ve yüksek fiyat nedeniyle 2020'de bu özelliği kaldırmıştı.

    Samsung, değişken diyaframı kamera rekabet gücünü artırmak için gerekli bir yükseltme olarak görüyor. Şirket, değişken diyaframlı kamera teknolojisine yatırım yaparak kalınlığın azaltılabileceğini ve zamanla maliyetlerin düşeceğini umuyor. Apple'ın ilk değişken diyaframlı kamerasının sonbaharda iPhone 18 Pro modellerinde yer alması bekleniyor.

